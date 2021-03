Te cunosc de undeva, 20 martie 2021. Mirela Vaida, travesti de excepție în Brian Johnson, membrul trupei ACDC

Sambata, 20 Martie 2021, 21:25 Actualizat Sambata, 20 Martie 2021, 21:25

Mirela Vaida intră în Gala 7 a sezonului 16 Te cunosc de undeva transformată în Brian Johnson, iar piesa pe care a interpretat-o este "You shook me all night long".