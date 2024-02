Te cunosc de undeva! 24 februarie 2024. Connect-R și Shift, „haos” total marca The Rolling Stones. De ce au stârnit controverse

Connect-R și Shift s-au transformat în Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, în a doua gală Te cunosc de undeva sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au început ediția cu multă energie, iar momentul lor a stârnit controverse.

Contrar așteptărilor, cei doi nu au fost deloc încântați de personajele pe care le-au avut de interpretat în cea de-a doua gală Te cunosc de undeva sezonul 20 din 24 februarie 2024. Piesa „(I Can't Get No) Satisfaction” le-a dat mult de furcă, însă atunci când au pășit pe scenă problemele au dispărut.

Connect-R și Shift au făcut show total trasformați în Connect-R și Shift și „haosul” s-a dezlănțuit încă de la primele acorduri. Astfel, cea de-a doua gală din acest sezon a început în forță și cu multă energie.

Interpretarea celor doi i-a surprins și pe jurați, care nu au mai putut să stea jos când au auzit acordurile celebrei piese rock.

Jurizare Connect-R și Shift la Te cunosc de undeva 24 februarie 2024

„Am văzut și eu un șifonier pus pe treabă. Zici că ești împingător peste Dunăre”, a glumit Cristi Iacob legat de statura lui Shift. „Un moment senzațional de început”.

„Mi-a plăcut foarte mult ce am auzit, chiar mai mult decât de am văzut”, a spus și Ozana Barabancea.

„Îmi pare rău băieții, sunteți dezamăgirea serii. Fără bustul gol, fără șoldurile nebune pentru ambele colege. De ce e tricoul pe voi?”, a glumit și Mihai Petre.

„La mine s-a întâmplat. I-am dat un microfon în cap. Eram cu Andre, într-o discotecă, pe vremea aceea, și a intrat pe scenă un fan. Și pac! un microfon în cap”, a dezvăluit Andreea Moment despre un moment în care un fan le-a invadat scena.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva sezonul 20

Ilona şi Ristei, Emi şi Cuza, Connect-R şi SHIFT, Jo şi Liviu, Eliza şi Zarug, Barbara şi Bella, Alexia Ţalavutis şi Dima şi Paula şi Romică sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul unui sezon cu energie la puterea #20.

Show-ul transformărilor totale şi totodată unul dintre cele mai longevive talent show-uri din România, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, în fiecare sâmbătă, de la 20.00.

„Sezonul 20! Aproape că nu îmi vine să cred! Îmi amintesc şi acum emoţiile începutului acestui proiect frumos! Sunt foarte bucuroasă că fac parte din juriul unuia dintre cele mai longevive show-uri de televiziune de la noi! Revenim în această primăvară cu o mulţime de surprize, pe care abia aşteptăm să le împărtăşim cu cei din faţa micilor ecrane!”, a declarat Andreea Bălan, în vreme ce Mihai Petre a completat: „Când spui sezonul 20, nu mai e nevoie de nicio altă descriere suplimentară. Am fost foarte surprins plăcut de echipa pe care am găsit-o aici şi sunt onorat ca împreună să le aducem telespectatorilor un sezon-spectacol, cu foarte multe surprize. De la un platou nou-nouţ, la o nouă grafică, venim cu multe noutăţi pe care abia aştept să le descoperiţi!”, spuneau jurații înainte de începerea noului sezon.

Transforming show-ul le pregăteşte telespectatorilor un sezon cu energie la puterea 20 şi foarte multe surprize. 8 echipe de artişti au spus <Da> spectaculosului show al transformărilor şi vor putea fi urmăriţi pe Antena 1 şi AntenaPLAY.