Te cunosc de undeva! 24 februarie 2024. Ilona Brezoianu și Florin Ristei au câștigat a doua gală. Ce punctaj au obținut

Cea de-a doua gală Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024 a adus o surpriză atât concurenților, cât și telespectatorilor transforming show-ului. Puntele de la canapea au dat peste cap clasamentul, iar echipa câștigătoare a fost extrem de fericită.

Cea de-a doua gală Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024 a ajuns la final. Transformările celor 8 echipe i-au purtat pe telespectatori prin momente spectaculoase din toate colțurile lumii, însă doar o echipă a fost desemnată câștigătoarea ediție. Astfel, Ilona Brezoianu și Florin Ristei sunt cei care au reușit să îi impresioneze deopotrivă pe jurați și colegii de la canapea cu interpretarea lor.

Ilona Brezoianu și Florin Ristei au câștigat a doua gală Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024

Dei s-au temut de alegerea ruletei pentru ei, Ilona Brezonianu și Florin Ristei au făcut un adevărat spectacol în cea de-a doua ediție. Concurenții Te cunosc de undeva! sezonul 20 s-au transformat în Christina Aguilera și au reușit să aducă în platoul transforming show-ului videoclipul celebrei piese „Candy Man”.

Dacă după punctajele acordate de jurați, clasamentul era foarte strâns între primele poziții, cele cinci puncte ale colegilor de la canapea au făcut diferența. Astfel, Ilona Brezoianu și Florin Ristei au câștigat detașat cea de-a doua gală Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024, cu un total de 70 de puncte.

De asemenea, Emi și Cuza au ținut un discurs emoționant despre colegii lor de la canapea și au dezvăluit detalii din culise, înainte de a-și oferi cele cinci puncte.

„Au fost niște momente extraordinare, vorbesc despre Barabara și Bella. Chiar povesteam la canapea că m-am uitat la ele la început, apoi la balet și vedeam clip-ul. Jo și Liviu, dansează, cântă și dansează extraordinar de bine. Pe Ioana am mai văzut-o cântând, extraordinar de bine - e prima artistă pe care am cunoscut-o când am venit în București - dar e prima dată când am văzut-o că joacă (...) Ilona și Ristei, un moment extraordinar. Cu ambii lucrez, Ilona m-a impresionat cel mai tare când am văzut-o că tremura extraordinar de tare. Femeia asta îți vinde semințe la metrou, dacă e nevoie, ea nu are emoții, acum avea super mari emoții”, au ținut să spună Emi și Cuza înainte de a-i face pe colegii lor câștigătorii ediției.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva sezonul 20

Ilona şi Ristei, Emi şi Cuza, Connect-R şi SHIFT, Jo şi Liviu, Eliza şi Zarug, Barbara şi Bella, Alexia Ţalavutis şi Dima şi Paula şi Romică sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul unui sezon cu energie la puterea #20.

Show-ul transformărilor totale şi totodată unul dintre cele mai longevive talent show-uri din România, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, în fiecare sâmbătă, de la 20.00.

„Sezonul 20! Aproape că nu îmi vine să cred! Îmi amintesc şi acum emoţiile începutului acestui proiect frumos! Sunt foarte bucuroasă că fac parte din juriul unuia dintre cele mai longevive show-uri de televiziune de la noi! Revenim în această primăvară cu o mulţime de surprize, pe care abia aşteptăm să le împărtăşim cu cei din faţa micilor ecrane!”, a declarat Andreea Bălan, în vreme ce Mihai Petre a completat: „Când spui sezonul 20, nu mai e nevoie de nicio altă descriere suplimentară. Am fost foarte surprins plăcut de echipa pe care am găsit-o aici şi sunt onorat ca împreună să le aducem telespectatorilor un sezon-spectacol, cu foarte multe surprize. De la un platou nou-nouţ, la o nouă grafică, venim cu multe noutăţi pe care abia aştept să le descoperiţi!”, spuneau jurații înainte de începerea noului sezon.

Transforming show-ul le pregăteşte telespectatorilor un sezon cu energie la puterea 20 şi foarte multe surprize. 8 echipe de artişti au spus <Da> spectaculosului show al transformărilor şi vor putea fi urmăriţi pe Antena 1 şi AntenaPLAY.