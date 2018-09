Alina Pușcaș și Cosmin Seleși se transformă în frații Petreuș, la “Te cunosc de undeva!”

În costum popular moroșenesc, cu ceteră și zongoră în brațe și acompaniați de taraful Silvian Voicu, așa vor urca prezentatorii Alina Pușcaș și Cosmin Seleși pe scena celei de-a patra ediții a show-ului “Te cunosc de undeva!”, sâmbătă, 29 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, când se vor transforma în frații Petreuș. Ei vor da curs astfel provocării pe care Gianina Corondan le-a lansat-o la finalul ediției anterioare a show-ului.

Cu această ocazie, Cosmin îmbracă pentru prima oară costumul tradițional și cântă în premieră muzică populară într-o emisiune de televiziune. La rândul ei, Alina interpretează pentru prima oară un rol în travesti. “Am perceput transformarea mai mult ca pe o glumă decât ca pe o provocare complicată. Ne-am simțit bine. Și m-am simțit suficient de urâtă cât să nu-mi postez nici o fotografie de making of (râde). Aștept cu interes o nouă transformare.”, spune Alina Pușcaș.

Cosmin, mare amator de muzică populară din Ardeal și Banat, cântă pentru prima oară acest gen muzical la o emisiune de televiziune. Dar nu este la prima transformare pe care o realizează alături de colega sa de prezentare. “Am mai cântat cu Pușcaș, transformați în Al Bano și Romina Power. Acum însă cânt pentru prima dată muzică populară la o emisiune tv. Îmi place muzica populară, în special cea din Ardeal și Banat, să o cânt uneori dar, mai ales, să o ascult.”, spune Cosmin.

Cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan transformarea lor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 29 septembrie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”.

