„Te cunosc de undeva!” are o distribuție internațională: Bella este filipineză, Sorana are origini arabe și italiene, iar Grigore provine din Ucraina

Cel de-al 14-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva!”, care va începe sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, este primul cu o distribuie așa-zis internațională: Bella Santiago este filipineză, Sorana Darclée Mohamad are origini arabe și italiene, iar Grigore Gherman provine din Ucraina.

„Tatăl bunicii mele, Alexandru, era italian, de meserie architect. Venise în Călărași și făcea parte din proiectanții României. Acolo a întâlnit-o pe mama bunicii, Alexandra. Străbunicul meu provenea dintr-o familie foarte bogată din nordul Italiei. După ce a cunoscut-o pe mama bunicii nu a vrut să se mai întoarcă acasă și a fost dezmoștenit. Apoi s-a născut bunica. Îi spuneam Italianca sau mafioata. Era extrem de iubitoare, creștea nu doar copiii ei, ci și pe ai altora, dar era și foarte dură. Bunica chiar era capul familiei. A rămas văduvă de foarte tânără. Soțul ei, bunicul, a fost țambalist și a cântat cu Maria Tănase. A rămas fără el la 18 ani și a trebuit să-și crească singură cei trei copii. Un băiat și două fete, una dintre ele fiind mama”, povestește Sorana Mohamad.

Tatăl ei, medic, era născut la Afrin, în partea kurdă a Siriei, cea de nord. „Tata, refugiat din Siria, era student la Stomatologie când a cunoscut-o pe mama. A stat 10 ani în Germania și apoi a venit în România la facultate. Într-o zi, a văzut-o pe mama pe stradă și s-a îndrăgostit de ea. A urmărit-o o perioadă să vadă dacă e cuminte, apoi început să o curteze. Mama nu l-a plăcut din prima. Apoi l-a cunoscut bunica, Italianca, și i-a zis mamei că e un bărbat foarte bun. Tata, care nu își văzuse mama de la 18 ani, de când a fugit din Siria, a perceput-o pe bunica mea ca pe o mamă”, își amintește fosta componentă a trupei A.S.I.A.

Concurenta de la „Te cunosc de undeva!” nu știe nici limba arabă, nici pe cea italiană. Vorbește în schimb fluent în germană, aceasta fiind prima limbă pe care a învățat-o. „După ce m-a născut, mama a trebuit să meargă la serviciu, a angajat tot felul de bone, dar eu am stat mai mult cu tata. Așa am început să vorbesc germana. E prima limbă vorbită de mine, pentru că așa comunicam cu tata. Ulterior, am fost la grădinița și școala germane. Italiană și arabă nu știu. Prinsesem ceva în kurdă, dar tata nu a vrut să mă învețe mai mult.”, mai spune ea.

Bella Santiago și-a petrecut copilăria în localitatea Dasmarinas Cavite, la trei ore de Manila, capitala statului Filipine. „Am fost foarte cumințică. La vârsta de șase ani am început să fac treabă prin casă, să o ajut pe bunica mea, pentru că mama era plecată să lucreze la Manila. Am fost un copil care nu a avut timp să se joace cu alți copii, pentru că trebuia să facă treabă în casă alături de bunica”, își amintește Bella. Familia ei din Filipine înseamnă mama, bunica, mătușile, unchii și verișoarele. “Toate mătușile și toți unchii știu și le place mult să cânte. Dinspre partea tatălui meu sunt cântăreți de operă, iar dinspre partea mamei cântăreți de muzică ușoară. Numai eu în familie îmi urmez visul de a deveni o cântăreață cunoscută.”, mai spune câștigătoarea celui mai recent sezon X Factor România.

Interpretul de muzică populară Grigore Gherman vine de la Cernăuți, din Ucraina. Și spune că a avut parte de o copilărie minunată. „Am avut o copilărie cu multe jucării, mulți copii, cu multe păduri în jur, cu bunici extraordinari, dar și cu multă muncă. M-am bucurat de bunici și am învățat de la ei multe, ceea ce nu poți învăța astăzi de pe rețelele sociale. Am avut probabil cele mai scumpe jucării, datorită bunicilor, și cele mai frumoase tablouri ale naturii în jur, localitatea noastră fiind înconjurată de Codrii Cosminului.

M-am bucurat mult de copiii de pe ulița noastră. Știam să ne jucăm până noaptea, iar când veneau mamele noastre să ne ia acasă, plecam cu lacrimi în ochi. Ne bucuram în primăvară de fructele și pomii satului, în vară - de apele gârlelor, în iarnă - de zăpezi imense.

Acolo am învățat ce înseamnă frumosul, ce înseamnă bunul simț și, evident, ce înseamnă cartea. Acesta este tabloul copilăriei mele”, își amintește Grigore.

Care sunt primele transformări pregătite de ruleta personajelor pentru Sorana Darclée Mohamad, Bella Santiago și Grigore Gherman, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20:00, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

🎭 Toate edițiile Te cunosc de undeva pot fi urmarite online, pe AntenaPlay! Intră acum, de pe orice dispozitiv ⏩ https://s.a1.ro/PcpDGSU

INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube