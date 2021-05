Te cunosc de undeva îşi află sâmbătă câştigătorul sezonului XVI. Sunt puse în joc premii în valoare de 240.000 de Euro

Împreună cu premiul adjudecat în marea finală a acestui sezon, 240.000 de Euro au ajuns, de-a lungul timpului, la familii nevoiaşe din România şi peste 170 de artişti au simţit pe propria piele magia transformărilor.

În marea finală, difuzată sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1, „bătălia” decisivă se va da între Radu Ştefan Bănică, Liviu şi Andrei, Adriana şi Romică, Ana şi Raluka şi Pepe. Colegele lor, Mirela Vaida, Emilia Popescu şi Cristina Vasiu vor susţine momente muzicale în afara concursului şi apoi le vor acorda puncte finaliștilor.

Citește și: Ei sunt finaliştii sezonului 16 "Te cunosc de undeva!". Transforming show-ul, lider de piaţă la oraşe

Finala Te cunosc de undeva, sâmbără de la 20.00 la Antena 1

Ultimul spectacol din acest sezon va fi deschis cu hit-ul „We are the Champions”, interpretat de cei 11 concurenţi ai transforming show-ului, alături de trupa The Colours. Primul finalist care se aruncă în marele „război” al artiştilor este şi cel mai tânăr dintre concurenţii acestui sezon.

Mitraliat de Ruletă cu personaje feminine, Radu Ştefan joacă sâmbătă o scenă legendară din musicalul Singin' in the Rain, transformat în Gene Kelly, în vreme ce Mirela Vaida îi va scoate la joc cu o piesă din repertoriul personal – Eu sunt fată din Moldova, alături de Taraful Silvian Voicu. Va urma o nouă scenă de musical legendar, adus la Te cunosc de undeva! de cuplul Adriana şi Romică, transformaţi în Liza Minnelli şi Joel Grey, în vreme ce Cristina Vasiu îşi va impresiona colegii cu piesa Simply the best.

Citește și: Te cunosc de undeva, 8 mai 2021. Imagini din culise! Motivul pentru care Ana Baniciu și-a sunat tatăl

Va urma apoi un alt duet ce a fost posibil doar pe scena transforming show-ului: Liviu şi Andrei vor întruchipa două mari legende ale muzicii- Freddie Mercury şi Elvis Presley, iar Emilia Popescu va aduce pentru prima oară în istoria acestui show un monolog emoţionant, ce îi va impresiona pe toţi cei aflaţi în platou. Va urma apoi singurul finalist care a câştigat de două ori marele trofeu al acestui show – temutul Pepe, care în premieră o va aduce la Te cunosc de undeva! pe Whoopi Goldberg. Seara va fi încheiată de ultimele finaliste, Ana şi Raluka, transformate în Cher şi Meryl Streep, din musicalul Mamma Mia.

Citește și: Dorian Popa prezintă Te Cunosc de Undeva! After Party, episodul 14. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Cine va fi ales marele campion al maratonului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă aceasta, de la ora 20.00, în marea finală “Te cunosc de undeva!” a celui de-al 16-lea sezon, prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.