Dorian Popa prezintă Te Cunosc de Undeva! After Party, episodul 14. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Gala Nemuritorilor a fost una de-a dreptul spectaculoasă și plină de surprize, însă din culisele emisiunii nu putea lipsi Dorian Popa, care este mai pregătit ca niciodată să arate publicului cele mai neașteptate momente.

În cel de-al 14-lea episod, gazda show-ului "Te cunosc de undeva! After Party" a pus la cale un joc de-a dreptul unic. Concurenții au jucat jocul "poveștii nemuritoare", iar prima persoană pe care a abordat-o Dorian Popa a fost Raluka.

Printre cei care nu au scăpat de insistențele artistului s-au numărat Romică Țociu, Pepe, Adriana Trandafir și Ana Baniciu. Povestea lui Dorian Popa a devenit o adevărată aventură, iar concurenții au contribuit în cea mai mare măsură la ea. Mai mult decât atât, din peisaj nu au lipsit replicile savuroase și glumele.

Pepe, dezvăluiri de la începutul carierei

După ce a dus jocul la bun sfârșit, Dorian Popa nu e ezitat să îl ia pe Pepe la câteva întrebări, iar acesta a făcut dezvăluiri despre începutul carierei sale.

Artistul a fost cel care l-a întrebat despre festivalul Aurelian Andreescu, iar răspunsul concurentului nu s-a lăsat prea mult așteptat.

Citește și: Dorian Popa prezintă Te Cunosc de Undeva! After Party, episodul 12. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

"Ce crezi? Și eu am participat la festivalul Aurelian Andreescu. Hai să vă dau din casă! Prima dată în 1998 am fost respins la preselecție. Am făcut contestație și am intrat în concurs, am luat locul doi. Și m-am dus următorul an cu gândul să câștig trofeul, dar iar nu am luat preselecția. M-am dus cu două piese, am zică că o să câștig trofeul, dar nu s-au mai acceptat contestațiile. Mulțumesc foarte mult, stimate juriu! Poveste reală!", a mărturisit Pepe.

De ce nu s-a ridicat Andrei Ștefănescu la interpretarea lui Pepe de la Te cunosc de undeva!

Dorian Popa nu a putut trece cu vederea peste faptul că doar Liviu Vârciu s-a ridicat de pe canapea în timpul momentului lui Pepe. Gazda show-ului "Te cunosc de undeva! After Party" și-a dorit să afle care a fost motivul pentru care Andrei Ștefănescu a aplaudat transformarea de pe canapea, iar răspunsul concurentului a fost unul de-a dreptul savuros.

"Eu am părul desfăcut, e logic. Am părul desfăcut și mi-au intrat sunetele în urechi, el nu l-a auzit pentru că are părul prins pe urechi.", a explicat Liviu Vârciu situația, vizibil amuzat și glumind, însă i-a oferit și o demonstrație lui Dorian Popa.

Citește și: Dorian Popa prezintă Te Cunosc de Undeva! After Party, episodul 13. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Și Andrei Ștefănescu a oferit o explicație în ceea ce privește gestul său de la canapea: "Foarte mult mi-a plăcut ce a cântat Aurelian Andreescu, am rămas stupefiat, am rămas înghețat pe loc."

Dorian Popa, gazda show-ului digital Te Cunosc de Undeva! After Party

Dorian Popa oferă publicului surprize de proporții mari alături de vedetele show-ului. Artistul este pus pe glume şi pe cele mai haioase provocări, iar distracția este în toi în culisele emisiunii.

Cine se bucură de imaginile surprinse de el? Publicul www.a1.ro!

"After Party-ul Te cunosc de undeva! nu este orice episod de extra conţinut, ci este locul unde puteţi vedea toate picanteriile pe care nu le vedeţi pe televizor, unde puteţi auzi întrebări care nu pot fi întrebate pe TV sau lucruri pe care le fac chiar eu concurenţilor", a povestit Dorian.

"Voi încerca să îi descos aşa cum nu a mai făcut nimeni până acum! Te cunosc de undeva! After Party este o pastilă de amuzament, unde râzi de la început până la sfârşit fără să clipeşti", a mai mărturisit vedeta.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

Urmărește integral ultima ediție: https://antenaplay.ro/te-cunosc-de-undeva. Vezi ce-ți place

Spune ce crezi despre transformările din fiecare ediție, chiar în timp ce o urmărești în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Hâț 😊 Dacă vrei să intri în culisele show-ului, vezi cel mai nou episod de After Party, cu Dorian Popa: https://a1.ro/video/antena-1/te-cunosc-de-undeva-after-party/