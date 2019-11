Te cunosc de undeva!, lider de audiență la orașe și în toată țara. Show-ul transformărilor a fost urmărit de peste 1.2 milioane de telespectatori

Șerban Copoț a îmbrăcat din nou o rochiță scurtă, ca să fie Taylor Swift, în timp ce colegul său de echipă, Cezar Ouatu, a fost Brendon Urie, iar Sorana Mohamad a cântat “Bailando”, un mare hit de discotecă al anilor 2000, transformată în solista trupei Paradisio.

Diana Matei a fost provocată de ruleta personajelor să o imite pe buna sa colegă din acest sezon, Monica Anghel, și a cântat “Chibori”, acompaniată de taraful Cleante, condus de soțul său, iar Bella Santiago a urcat pe scenă în travesti, ca să cânte “Take me to the church” a irlandezului Hozier.

Cea mai bună transformare a acestei gale le-a aparținut fraților Alex și Monica Anghel, care i-au imitat pe interpreții de muzică populară Niculina Stoican și Constantin Enceanu. Ei au fost acompaniați de taraful Silvian Voicu.

Momentele coregrafice au fost susținute, ca în fiecare ediție, de altfel, de Furnix Team, baletul condus de Furnica.