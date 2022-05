UNU la 1, sezonul 2. Ionuț Rusu a provocat-o pe Anisia Gafton să spună cine e crush-ul ei celebru: ”Ăsta e bărbatul vieții mele”

Episodul UNU la 1 la care Anisia Gafton și Ionuț Rusu au participat a început într-o manieră amuzantă. Pus pe șotii, concurentul a vrut să facă niște precizări: ”Am fost racolați aici pe holurile emisiunii Te cunosc de Undeva ca să participăm la emisiunea UNU la 1.

Am venit cu mare drag să vă entertainuim timp de șase ore, cât ține această emisiune, fără publicitate pentru că suntem pe Antena Play, unde nu sunteți întrerupți de nicio pauză de publicitate”.

Anisia a avut același vibe și a ținut să sublinieze că au fost ”amenințați” pentru a lua parte la acest show.

Cum au răspuns Anisia Gafton și Ionuț Rusu la cele mai nebunești provocări de la UNU la 1

Încă de la prima întrebare, Anisia Gafton a făcut o mărturisire personală. Ea a recunoscut că și-a urmărit un fost iubit în social media și i-a lăsat comentarii pentru a se răzbuna.

”Da, am spionat. L-am spionat și i-am dat și câteva comment-uri nașpa. Aveam cont fals, se numea Ștrump Anisia, după care am făcut pe Popescu Anisia și avea fața mea. Cred că ar trebui să mă fac detectiv pe social media”, a spus Anisia, vizibil amuzată de isprava sa.

Anisia Gafton și Ionuț Rusu, provocați să danseze. Cum s-au descurcat

La un moment dat, show-ul UNU la 1 a fost întrerupt de un unicorn, care a reușit să o sperie pe Anisia Gafton cu look-ul său.

”Âuu, ce e asta?! Am chemat armăsarul și a venit. Doamne, ce urât ești”, i-a zis ea atunci când personajul a venit să-i pupe mâna. Totuși, nu a refuzat să danseze atunci când unicornul i-a propus.

Ionuț Rusu a făcut dansul râmei, în timp ce Anisia Gafton a reprodus un dans viral pe TikTok. Ca să-și demonstreze calitățile, concurenta de la Te cunosc de Undeva a făcut și twerk.

Cine e crush-ul celebru al Anisiei Gafton

Provocarea numărul 7 a fost ca cei doi concurenți să-și pună o întrebare pe care nu au adresat-o. Ionuț Rusu a profitat și a reușit să afle care este crush-ul celebru al colegei de scenă de la Te cunosc de Undeva.

”Dacă ar fi să te desparți de Serghei și să fii cu bărbatul vieții tale... Cine e bărbatul vieții tale?! Și Serghei la fel, să se combine cu preferata lui. Ai lua decizia asta?”, a vrut să știe Ionuț Rusu.

”Mă, mie îmi place Will Smith ăsta. (...) Mamă, când am văzut că a dat (n.r. palmă), am zis că ăsta e bărbatul vieții mele. Lui (n.r. lui Serghei) îi place Jennifer Lopez. Aș accepta schimbul ăsta că are și bani. Eu cred că aș fi foarte potrivită pentru el”, a răspuns Anisia.

