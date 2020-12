Te cunosc de undeva 2020: Monica Anghel & Marcel Pavel se transformă în Whitney Houston şi Enrique Iglesias - Could I Have This Kiss Forever

Sambata, 05 Decembrie 2020, 12:26 Actualizat Sambata, 05 Decembrie 2020, 21:42

În a 13-a ediție a sezonului XV de la "Te cunosc de undeva!", Monica Anghel & Marcel Pavel se transformă în Whitney Houston şi Enrique Iglesias și cântă piesa "Could I Have This Kiss Forever".