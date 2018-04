ALEXANDRA CRIȘAN, de la „X Factor” direct la „The Four”. Artista a venit de acasă cu cel mai tare susținător: fiul ei, în vârstă de zece luni

Alexandra Crișan, vocea care a fermecat o țară întreagă la „X Factor”, în 2014 și despre care Ștefan Bănică spunea că ea ar fi trebuit să câștige s-a întors la „The Four”.

Cu un look total schimbat și cu un bebeluș adorabil care a venit să o susțină din public, Alexandra e pusă pe fapte mari. În cea de-a doua ediție de la "The Four - Cei 4", Alexandra Crisan a interpretat melodia lui Adele - "All i ask".

E drept, Alexandra face muzică de când se știe, e talentată, ba chiar single-ul de debut, “Minte-mă frumos” a fost un real succes! Din păcate, Alexandra muncește în prezent într-un alt domeniu, dar e decisă să își reia locul acolo unde merită: pe scenă și nu numai!

Cel mai tânăr susținător al ei, Bryan Ezra, are doar 10 luni, dar deja este obișnuit să își însoțească mama la spectacole. ” E obișnuit să meargă la cântări, îi place atmosfera aceasta, o are în sânge. Acasă, cum vede un microfon, începe să cânte”, a povestit iubitul Alexandrei Crișan, care are grijă de Bryan în culisele ”The Four – Cei 4”. În acest fel, Alexandra a reușit să mai uite de emoții înainte să intre pe scenă.

