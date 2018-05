Dana Markitan promite că "rupe" scena-n două! Nu i-a ieșit: "Trebuie să le oferim celor patru concurenți pe măsură"

Dana Markitan e artistă în Republica Moldova și a reprezentat țara de peste Prut la Eurovision. Nu e deloc străină de muzică, asta pentru că și-a început cariera devreme. Speranțele sunt mari, alege o piesă puternică, This World de la Selah Sue, însă, vorba aceea, că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, i se aplică perfect.

