De pe scena „X Factor”, Loredana și-a încercat norocul la „The Four”! „Ai cântat într-o limbă știută de tine”

Una dintre cele mai bune voci din cel de-al şaselea sezon „X Factor” a fost Loredana Anghelache, pe care am văzut-o făcând show în gale!

De data aceasta, concurenta a venit plină de încredere și a ales să facă spectacol cu hitul „Bang Bang” interpretat de celebra Jessie J!

Chiar dacă în show-ul „X Factor” a impresionat jurații se pare că de data aceasta nu i-a reușit la fel de bine, fiindcă ceva parcă n-a mers cum trebuia.

„Nu ai cântat în limba engleza, ai cântat într-o limbă știută de tine”, a criticat-o Feli pe concurentă.

Deznodământul? Loredana nu a mers mai departe în concursul „The Four-Cei 4”!

