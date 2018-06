E oficial! Lupta pentru marele premiu la ”The Four” nu va fi simplă! Anstasia Sandu revine în concurs

Lupta pentru marele premiu al competiției ”The Four” se dă acum, la Antena 1, iar cei patru concurenți - Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Cojocaru și Marcel Roșca - trebuie să le țină piept celor doi foști concurenți.

Prima care revine în competiția The Four este nimeni alta decât Anastasia Sandu.

”Mă simt ca acum câțiva ani, când prietenii mei au venit acasă să-mi cânte ”La mulți ani”. Sunt foarte fericită că oamenii au avut încredere în mine.”, a spus ea atunci când a aflat că va reveni în cadrul show-ului, în lupta finală.

”E cel mai frumos moment în care puteam să fiu în ”The Four”. Mă bucur mult că sunt aici.”, a mai spus ea înainte de a cânta.





