Francesca Ilie a cântat piesa "I'm sorry", dar n-a convins! Cheloo: ”Vreau să văd sânge! Piesa n-a arătat tot ce poți!”

Este o fire luptătoare, adoră să cânte, iar acum Francesca Ilie a venit să ocupe un scaun la ”The Four” și n-are altă variantă decât să se lupte cu altcineva și să arăte cât de bună e, după cum a mărturisit chiar ea.

”Trebuie să mă lupt cu cineva ca să merg mai departe și am doar trei minute la dispoziție ca să arăt ce pot. Dar cred că îmi ajung, din câte îmi amintesc.”, a spus ea înainte de a cânta piesa "I'm sorry".

”Mă plictisește piesa asta, e strict de piesă, dar știu că poți mai mult.”, i-a spus Feli.

”Eu zic că tu cânți destul de bine încât să faci un duel în seara asta. Ai ales o piesă care nu a arătat ce poți. Vreau să văd sânge.”, i-a spus Cheloo.

