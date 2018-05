Georgia a venit la „The Four” fără știrea părinților și a făcut show! „Momentul tău pentru mine a fost un pansament”

În cea de-a opta ediție a super show-ului "The Four - Cei 4", Georgia Dascălu a interpretat melodia lui Sia , "Bird Set Free"!

Concurenta este studentă la Drept, dar apsiunea pentru muzică a fost mereu pe locul întâi!

„Îmi doresc să cânt la un alt nivel decât am făcut-o până acum”, a declarat ea plină de speranță.

Are o trupă de cover-uri cu care face show, dar oare va reuși să facă spectacol și la „The Four”?

Pentru această seară, concurenta a ales să cânte „Bird Set Free”, o piesă interpretată de celebra Sia! Totuși, la final, jurații nu prea au fost satisfăcuți de prestația ei.

Va fi oare suficient ca să ia un loc pe scaunul „Celor 4”?

