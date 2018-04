Jennifer Hudson ar fi mândră! Ioana Ciornea a cântat magistral și l-a cucerit pe Cheloo, la ”The Four”: ”E prezentabilă, cântă bine, a luat și camera în seamă”

Ioana Ciornea cântă de la patru ani, nu se vede făcând altceva, iar acum a venit să mai câștige un strop de experiență pe scena show-ului ”The Four”.

Dezinvoltă și extrem de sigură pe ea, Ioana i-a dat gata pe jurați cu piesa lui Jennifer Hudson - "And I am telling you I'm not going" - care au fost impresionați de atitudinea ei.

”Mă bucur că nu te iei în serios. Ai o bucățică de simpatie din partea mea doar pentru asta.”, i-a spus Carlas Dreams, dar apoi s-a răzgândit: ”Dacă ești așa fără să vrei, înseamnă că ești alintată. Îmi retrag cuvintele.”

”E prezentabilă, cântă bine, a luat și camera în seamă, are ocazia să se bată la sânge.”, i-a spus Cheloo.

