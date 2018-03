Lupta se anunță grea la ”The Four – Cei 4”: ”Aș lucra cu alți 10 raperi pe care îi detest înainte să lucrez cu tine”

În această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Angelo Simonică și Dragoș Udilă își ocupă locurile la ”The Four – Cei 4”, în timp ce challengerii încep lupta pentru pentru fiecare scaun în parte! Nume cunoscute din industria muzicală românească se vor lupta pe loc, pentru un loc în industria muzicală din România.

Tinerii care aspiră la unul dintre cele patru scaune, trebuie însă să știe că lupta nu va fi una ușoară, iar jurații nu le vor menaja sentimentele. Este și cazul unui raper care a crezut că va avea jurații la picioare, însă a aflat lucruri pe care nu și le-ar fi dorit. ”Din punctul meu de vedere, rapul trebuie să fie explicit, agresiv, direct, lumea să înțeleagă din patru cuvinte ce ai de zis. Nu e bine să ocolești subiectul, să dansezi în jurul cuvintelor, nu ești Eminescu. De aceea nu sunt fanul multor cântăreți din România și am un dispreț pe care nu îl fac public, e doar pentru mine și prietenii mei. Râdem nopți întregi de toți cei care vor să aducă ceva din muzica hippie în rap. Este deplasat! Cred că aș lucra cu cel puțin alți 10 raperi pe care îi detest înainte să lucrez cu tine”, i-a spus Cheloo unuia dintre challengeri.

Încă din prima ediție a emisiunii, de astăzi, 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, challengerii, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști selectați deja de membrii juriului, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

