Macanache, reuniune de familie de Paște: ,,Singurul lucru care nu îi convine lui Macanache cel de acum este că nu mai am timp să stau cu părinții, cu prietenii”. Prezentatorul, așa cum sigur nu îl știai

Paștele îl va găsi anul acesta pe Macanache alături de părinții și iubita sa, după ce, în ultima perioadă, artistul a încercat să se împartă între familie și proiectele în care este implicat.

,,Îmi amintesc că, de Paște, toată lumea se înnoia, nu știu de ce, toată lumea trebuia să aibă o cămașă, un tricou, o șapcă. Alții, că eu nu mă înnoiam. Eu ciocneam ouă și apoi le mâncam pe toate”, își amintește Macanache.

Acum însă, mai important pentru el este timpul petrecut alături de cei dragi, mai ales că prezentatorul ”The Four – Cei 4” se dedică în totalitate proiectelor sale, iar programul încărcat îl ține de multe ori departe de familie. ”Sunt mai mulțumit de mine, am mai multă încredere, sunt bucuros că pot să îi ajut pe ai mei mai mult. Singurul lucru care nu îi convine lui Macanache cel de acum este că nu mai am timp să stau cu părinții, cu prietenii, muncesc non stop. Dar viața e lungă și frumoasă, probabil la un moment dat o să pot să mă bucur de liniște, de relaxare. Simt că acum trebuie să trag cel mai tare din viața mea, e momentul perfect și nu vreau să ratez nici o secundă”, mărturisește Macanache.

Prezentatorul ”The Four – Cei 4” este însă obișnuit să își adune toată forța atunci când se implică într-un proiect după ce, de-a lungul anilor, a avut parte de experiențe care l-au format. ”Munca pe șantier mi s-a părut cea mai grea, tâmplar, fierar, să torni beton e foarte solicitant. La noi se lucrează mult la negru, faci mai multe decât scrie în fișa postului, nu știi dacă îți iei banii. Pe șantier munceam mult și am învățat din asta. De ce nu aș munci la fel de mult și pentru cariera mea de acum, pentru cariera mea artistică, în studio sau la o piesă, cu aceeași forță pe care o depuneam acolo. Din fiecare loc de muncă am luat ce era mai bun cu mine pentru a mă construi ca artist”, a mai spus Macanache.

În acest timp, bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă în această seară, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

