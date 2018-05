Nimeni nu scapă de duel în această seară! Ultima bătălie pentru un loc pe scaunul „The Four”. Publicul are cel din urmă cuvânt!

Seara se închide apoteotic, așa cum a fost și cea de-a șaptea ediție „The Four”. O seară a emoțiilor, a vocilor spectaculoase, a tensiunii maxime.

Față-n față se află challanger-ul Maria Gogu și ultimul dintre cei 4 aleși ai publicului de până acum, Vlad Musta.

Tânărul are primul cuvânt. „No good” trebuie să sune perfect pentru a-i asigura prezența și la următoarea seară a show-ului. Ca un adevărat rock star, Vlad Musta își arată fața de „bad-boy” și o face cu mare succes. Jurații par mulțumiți, dar nu ei sunt cei care vor lua decizia finală.

Maria trebuie să tragă serios pentru a-și obșine un loc pirntre „Cei 4”. Alegerea sa e corectă și cântată la fel. Un nou moment de colecție la „The Four” este oferită de frumoasa concurentă, ceea ce face ca alegerea publicului să fie foarte dificilă.

Din păcate doar unul dintre cei doi poate merge mai departe. Cine va fi?

