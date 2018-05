Sâmbătă, de la ora 22.00, la Antena 1: Amalia Uruc, după ce l-a eliminat pe Dragoș Udilă la ”The Four – Cei 4”: ”Sunt omul care a refuzat să crească mare”

Amalia, care este profesor de muzică și dublează voci în desene animate, a adus cu ea o voce incredibil de puternică și o ambiție de fier.

Și chiar dacă până acum nu a reușit să obțină tot ceea ce și-ar fi dorit în cariera sa muzicală, eforturile continuă.

”Sunt un om cu ambiții mari care încearcă să găsească prin muncă și dăruire calea care i-ar putea îndeplini visul de a cânta pe cele mai mari scene din lume. Sunt omul care se mulțumește cu puțin, atât timp cât are oamenii pe care îi iubește alături. Sunt omul care a refuzat să crească mare. Am 25 de ani, am terminat un liceu de artă, o facultate de muzică, dar am vrut să păstrez viu copilul din mine, viața și energia caracteristice copilăriei. De aceea dublez voci în desene animate, lucrez alături de copii care vor să învețe muzică și încă îmi fac un "X" pe inimă atunci când promit ceva. Muzica îmi vine că o mănusă. Nu una oarecare, ci una de box! Am nevoie de ea că să lovesc orice oportunitate îmi iese în cale. Muzica este refugiul și liniștea mea. Artiștii nu își aparțin sieși, ei au un scop superior, acela de a transmite emoție. Atunci când cânt o fac sincer pentru mine și pentru oamenii care mă ascultă. Dacă am reușit să ajung la sufletele lor, atunci le mulțumesc pentru vot”, povestește simpatica Amalia Uruc.