Duelul secolului la „The Four”! „Șapte văi și-o vale adâncă” a trecut Amalia ca să-l elimine pe Uddi!

După ce Amalia Uruc a făcut un show de zile mari și a primit patru cercuri de la juriu, concurenta și-a luat inima în dinți și l-a provocat pe Uddi!

Acesta da, curaj! Uddi a adus magia în platou cu o piesă de-a lui Stevie Wonder! Timbrul său parcă s-a mulat perfect pe piesa „Lately”!

Apoi, Amalia s-a dezlănțuit complet și a făcut un show de zile mari, plin de energie! A ales să își demonstreze talentul cu o combinație de „Thunderstruck” a formației AC/DC cu celebra „Șapte văi și-o vale adâncă”!

Totuși, doar cea mai bună voce este menită să ia un loc pe scaun, așa că decizia juriului este esențială!

Și se pare că Uddi a fost dat afară de pe scaun, iar Amalia i-a luat locul pe scaun!

