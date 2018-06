”The Four – Cei 4” își află câștigătorul sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1: Feli, repetiții intensive alături de finaliștii ”The Four – Cei 4”

Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca au început deja repetițiile înainte de finala ”The Four – Cei 4”, care va fi difuzată live, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1. Feli a fost cea care i-a ”adunat” astăzi pe Cei 4 în studioul său.

Jurata ”The Four – Cei 4” pregătește un moment-surpriză alături de Cei 4 finaliști, Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca, pentru finala de sâmbătă, astfel că astăzi au repetat de zor pentru ca prestația să fie la înălțime.

”Mi-aș dori pentru ei să nu le fie frică de judecată noaștră, a telespectatorilor și să își urmeze momentele instinctele! Când te panichezi și vrei să dai tot ce e mai bun, atunci nu dai nici 50%, trebuie doar să fii tu și să ai încredere în tine! De vreme ce ai ajuns până în finală, e clar că ți-ai meritat scaunul!”, i-a încurajat Feli.

Sâmbătă seara, de la ora 20.00, la Antena 1, Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca intră în lupta finală la ”The Four – Cei 4”. De această dată, Cei 4 trebuie să le țină piept, mai întâi, celor doi foști concurenți pe care voturile publicului i-au ajutat să revină în marea finală. După cele două dueluri, cei patru rămași se vor lupta între ei, pentru marele premiu ”The Four – Cei 4”!

Angelo Simonică, Alex Florea, Lu’Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoș Udilă și Amalia Uruc sunt cei care au ocupat de-a lungul celor zece ediții un loc pe scaun și care au putut fi votați pentru a se întoarce direct în finală. Numele celor doi aleși de telespectatori pentru a reveni în luptă vor fi aflate sâmbătă seară, la începutul emisiunii.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!