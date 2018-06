Juratul ”The Four – Cei 4”, Carlaʼs Dreams, despre secretul succesului său

Înainte de finala ”The Four – Cei 4”, care va fi difuzată live, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, Carlaʼs Dreams vorbește despre secretul succesului său și despre modul în care a învățat singur tot ceea ce știe.

Cunoscut atât în România, cât și peste hotare, juratul ”The Four – Cei 4” mărturisește cu modestie că încă se consideră un amator în ceea ce face, acesta fiind avantajul său. ”În muzică sunt autodidact, deci amator. Un amator experimentat poate! Unii spun că așa e mai bine din anumite puncte de vedere, de exemplu pentru că nu ești limitat de un set de reguli (pentru că pur și simplu nu le cunoști) și asta cumva lărgeste spațiul în care poți greși, iar din greșeli uneori pot ieși și lucruri interesante, mai ales că vorbim de o expresie artistică personală, nu de una <obligatorie pentru studiu>, a declarat Carlaʼs Dreams.

Sâmbătă seara, de la ora 20.00, la Antena 1, Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca intră în lupta finală la ”The Four – Cei 4”. De această dată, Cei 4 trebuie să le țină piept, mai întâi, celor doi foști concurenți pe care voturile publicului i-au ajutat să revină în marea finală. După cele două dueluri, cei patru rămași se vor lupta între ei, pentru marele premiu ”The Four – Cei 4”!

Angelo Simonică, Alex Florea, Lu’Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoș Udilă și Amalia Uruc sunt cei care au ocupat de-a lungul celor zece ediții un loc pe scaun și care au putut fi votați pentru a se întoarce direct în finală. Numele celor doi aleși de telespectatori pentru a reveni în luptă vor fi aflate sâmbătă seară, la începutul emisiunii.

