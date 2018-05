Tomy Weissbuch a aprins publicul feminin, de cum i s-a auzit glasul și le-a spus verde în față juraților de ce a venit: "Ar fi ciudat să vă spun că sunt fanul vostru"

Şi-a luat chitara, talentul şi a aterizat pe scena de la "The Four". Şi bine a făcut! Publicul feminin a fost isterizat de la primele acorduri. Iar sinceritatea lui a fost mai mult decât binevenită.

"Va suna ciudat, dar am venit, în primul rând, să vă văd în persoană. Ar fi ciudat să vă spun că sunt fanul vostru, aşa că am să vă spun că vă admir. Este o lecţie gratis", a mărturisit Tomy.

Şi, la ce succes a avut, ne întrebam dacă va trece şi de votul juriului!

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!