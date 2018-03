VLAD FLUERARU. ”Doamne, ce greu se aprind cercurile astea. Zici că se strânge lațul în jurul gâtului”

Vlad Flueraru spune că de fiecare dată când a vrut să demonstreze ceva, cei din jur l-au ”săpat”: fie cu un microfon care nu mergea, fie cu un mixer prost. Așa că a decis să o ia pe cont propriu: și-a făcut versuri, și-a făcut muzică, a tras clipuri, iar acestea au prins în underground...

Când Vlad apare și spune ce gen cântă, Cheloo îl întreabă dacă a produs ceva. ”Da, sigur, numai eu am luat de la el două-trei instrumentale!”. A glăsuit Macanache.



Vlad cântă ”De obicei”, compoziție proprie. ”Doamne, ce greu se aprind cercurile astea. Zici că se strânge lațul în jurul gâtului”, spune Cheloo.

Trei cercuri albastre. ”Ești la unul distanță!”, se aude. Ce culoare va avea el?

