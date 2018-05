De la ora 16:00, orașul Iași devine capitala distracției la FORZA ZU. Programul zilei și LISTA ARTIȘTILOR care vor uca pe scenă, în această seară

Pe 26 mai, de la ora 16.00, pe scena din Piaţa Palatului Culturii, nu mai puţin de 30 de artişti vor susţine un spectacol în care vor cânta opt ore de hituri live.

Astfel, vor veni la Iaşi cele mai tari trupe şi solişti din România: Carla's Dreams, Delia, Irina Rimes, La Familia, The Motans, Antonia, Black List, Vanotek, Alina Eremia, Liviu Teodorescu, Raluka, Mira, Ioana Ignat, What's Up, Smiley, Feli, Andra, Grasu XXL, Guess Who, Lidia Buble, Lora, Noaptea Târziu, Lino, Guz, Fly Project, Connect - R, Adda, Randi, Pindu, Iris, 3 Sud Est, Vescan și Jo.

Evenimente incluse în Forza ZU

Concertul Forza ZU reprezintă doar o parte din imensa surpriză pregătită ieşenilor de Radio ZU. Între 24 şi 27 mai, sub genericul „Distracţie de la A la ZU", la Iaşi vor fi organizate numeroase evenimente din sfera filmului, gastronomiei, artei urbane și teatrului.

„ARTIZ", Zona de artă urbană și design, realizată în parteneriat cu Art Safari, se va desfășura pe bd. Ștefan cel Mare în zilele de joi, vineri, sâmbătă si duminică, între orele 12.00 și 22.00.

„TEATRIS", Zona de entertainment „populată" de trupe de teatru, va fi localizată, de asemenea, pe bd. Ștefan cel Mare. Vineri, 25 mai, între orele 18.00 și 21.00, vor avea loc reprezentații artistice cu trupa KAFI ORCHESTRA. Duminică, 27 mai, între orele 17.00 şi 21.00 vor avea loc reprezentații artistice cu trupa TAC O TAC.

„SPORTIS", Zona de showcase a gimnaștilor români, va fi organizată în parteneriat cu Federaţia Română de Gimnastică în Piaţa Palatului Culturii, duminică, 27 mai, de la ora 12.00 până la ora 19.00. „SPORTIS" este evenimentul care aduce publicului pasionat de mişcare sesiuni demonstrative de gimnastică, sesiuni interactive, prezentări ale gimnaştilor şi antrenorilor consacraţi.

În plus, Forza ZU 2018 vine anul acesta cu încă un concept puternic: „BUCATERIA". Este vorba despre zona celor mai cool food trucks din România care vor fi amplasate în Grădina Palas Mall în zilele de joi, vineri, sambătă si duminică, între orele 12.00 și 22.00, atmosfera fiind întreținută de DJ sets, concerte live și filme în aer liber.