Disney a anunțat că va relansa filmul Home Alone pentru noul său serviciu de streaming Disney +

Directorul Disney, Bob Iger, a confirmat marți seara (6 august) că va exista o „reimaginare” a unui pumn de francize în apelul Q3 Earnings de la Disney.

Iger a menționat în special trei francize: Night at the Museum, Home Alone și Diary of a Wimpy Kid.

CEO Bob Iger says Home Alone, Night at the Museum and Diary of a Wimpy Kid will be "reimagined" for Disney+.



Did I hear that right?