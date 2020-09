DWF & Denttaglio - Premiu pentru cea mai bună campanie SEO din Europa în domeniul sănătății

Competiția se organizează din anul 2012, iar juriul este format din experți mondiali din sectorul SEM.

Anul acesta, DWF a participat la gala premiilor live, în transmisiune directă din Londra, de unde gazda show-ului, Andy Crane, a anunțat câștigătorii domeniilor jurizate.

DWF a anunțat, mai apoi, câștigarea premiului la categoria Best Use of Search - Health, cu campania Denttaglio!

Premiul este cu atât mai important, cu cât categoria de sănătate este una dificil de optimizat. Google acordă o atenție deosebită asupra tehnicilor SEO folosite în domeniul medical și orice campanie SEO trebuie să respecte niște reguli foarte stricte.