(P) Festivalul IntenCity: A doua seară pe Mainstage

Dacă prima seara se va încheia cu ritmuri de rock autentic, a doua seară continuă cu Tiësto și muzica sa electronică. Cariera lui Tiësto a debutat la sfârșitul anilor '90, când a câștigat recunoaștere pe scară largă cu remixurile și piesele originale în genul trance. El a devenit cunoscut pentru spectacolele sale live captivante și pline de energie, demonstrându-și abilitățile de mixaj și capacitatea de a anima publicul. Muzica lui Tiësto este caracterizată de ritmuri euforice și o îmbinare fluentă a diferitelor stiluri.

Festivalul IntenCity, ajuns la a doua ediție, aduce la Craiova nume mari ale muzicii internaționale. Evenimentul va avea loc în perioada 30 iunie - 2 iulie, pe două scene amplasate în cadrul Complexului Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco) și la Sala Polivalentă.

De-a lungul anilor, lui Tiësto i s-au acordat numeroase premii și aprecieri, inclusiv o nominalizare la premiile Grammy pentru remixul piesei "All of Me" a lui John Legend în 2015. El a colaborat cu artiști din genuri muzicale diverse, inclusiv pop, hip-hop și rock, extinzând astfel orizonturile sale muzicale.

Înainte ca Tiësto să urce pe scenă, vei fi cu siguranță cucerit de un lineup incredibil, care te va ține într-o stare de extaz pe toată durata evenimentului.

Kiss Kiss in the mix cu DJ Yaang va deschide seria de concerte, oferindu-ți muzică plină de energie și hituri actuale. Apoi, talentatul Manuel Riva va prelua comanda, încântându-te cu sunetele melodice și vibrante ale hiturile devenite deja piese de referință în industria muzicală. Subcarpați va aduce un element de autenticitate și expresie prin ritmurile de hip-hop alternativ și versurile puternice. Ei te vor transpune într-o călătorie muzicală unică, combinând tradiția cu modernitatea într-un mod spectaculos. Mahmut Orhan va pătrunde în mix cu notele sale melodice și pline de groove, făcându-te să simți vibrațiile muzicii în fiecare fibră a corpului tău. Și nu în ultimul rând, Ummet Ozcan va întregi seria de concerte cu sunetele sale trance și progressive house. Energia și carisma lui vor face ca momentele tale la IntenCity să fie de neuitat.

Toți acești artiști remarcabili vor pregăti terenul pentru apariția lui Tiësto, care va oferi un set exploziv și captivant. Vei putea savura fiecare secundă în prezența sa și în mod sigur te vei lăsa dus de valurile muzicii sale extraordinare.

Despre Festivalul IntenCity:

Festivalul IntenCity a devenit o tradiție începând cu vara anului 2022, și este organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova. Conceptul nostru este să reunim anual o varietate de genuri și influențe muzicale, iar în parteneriat cu BCR, sponsorul nostru principal, aducem împreună muzica de ieri, de azi și de mâine.

Vă invităm să aflați mai multe detalii despre eveniment accesând link-urile de mai jos:

https://www.craiovaintencity.ro/

Dacă aveți întrebări sau doriți informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați prin e-mail la adresa: [email protected] Echipa noastră este aici pentru a vă oferi toate detaliile necesare și pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru această experiență muzicală extraordinară.

Vara aceasta pulsul orașului întâlnește ritmurile muzicii la IntenCity Festival!

