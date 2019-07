Peste 3.200 de angajaţi MAI vor asigura ordinea publică la Festivalul Untold

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, producţia festivalului din acest an va fi mai impresionantă decât în anii trecuţi.

“Producţia festivalului din acest an va fi una impresionantă, din toate punctele de vedere, şi va fi de două ori mai impunătoare decât în anii precedenţi. Scena principală va avea peste 1.500 de mp de ecran led, iar decorul însumează peste 30 de camioane. Aceeaşi scenă, pe care vor urca unii dintre cei mai buni artişti ai lumii va avea decor 3D şi o deschidere de 90 de metri. Peste 10.000 de persoane din 13 ţări lucrează în producţia efectivă a festivalului Untold, dintre care peste 1.800 sunt voluntari”, se arată în comunicat.

Sursa citată menţionează că peste 480 de camioane au fost necesare pentru transportul logistic, iar pentru grafica şi designul tuturor scenelor s-au adunat peste 1.000 de ore de muncă a peste 40 de designeri şi arhitecţi. De asemenea, peste 3.200 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia Generală Management Operaţional M.A.I, Jandarmeria Română, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Română, Inspectoratul General pentru Emigrări, Agenţia Naţională Antidrog, Biroul de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U Cluj-Napoca) şi ai Poliţiei Locale se vor asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică în timpul manifestării. În plus, in festival vor exista şi 750 de agenţi de securitate privaţi.

Totodată, în perimetrul festivalului Untold vor fi amplasate şi trei spitale de campanie SMURD şi trei puncte de prim ajutor.

Organizatorii au anunţat că în perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genţi, spray-uri, cuţite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare şi băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alţi participanţi.

În comunicat se precizează că este permis accesul cu: poşetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoţite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia şi cu maxim o doză zilnică, a menţionat sursa citată.

În acest an, în cadrul festivalului Untold, organizatorii împreună cu partenerii evenimentului au luat măsuri pentru prezenţa scăzută a plasticului, un pas important fiind faptul că, băuturile şi mâncarea vor fi servite în ambalaje biodegradabile. În plus, pentru plasticul şi aluminiul din festival, a fost mărit numărul de puncte de colectare faţă de ediţia precedentă. Festivalul Untold are loc între 1 şi 4 august, la Cluj-Napoca.

