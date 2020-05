Spectacolele de operă „Don Giovanni” şi „Femeia fără umbră”, în programul #EnescuOnline din următoarea lună

 27-30 mai: Orchestra Filarmonicii Din Oslo, Vasily Petrenko (dirijor), Leif Ove Andsnes (pian). În program: Øyvind Torvund Symfonisk dikt nr. 1: Morgon i skogen (Poemul simfonic nr. 1: Forest Morning), lucrare orchestrală în primă audiţie; Grieg Concertul pentru pian şi orchestră în la minor op. 16; Bartók Concertul pentru orchestră Sz. 116 BB 123

 31 mai-3 iunie: Orchestra de Cameră din Basel, Giovanni Antonini (dirijor). În program: Mozart Don Giovanni K. 527, dramma giocoso în două acte. Distribuţie: Luca Pisaroni Don Giovanni (bas-bariton); Sylvia Scwhartz Donna Anna (soprană); Olga Bezsmertna Donna Elvira (soprană); Patrick Grahl Don Ottavio (tenor); Giulia Semenzato Zerlina (soprană); Alex Esposito Leporello (bariton); David Soar Comandorul, Masetto (bas-bariton)

 4-7 iunie: Orchestra De Cameră Pelléas, Benjamin Levy (dirijor), Tasmin Little (vioară). În program: Debussy Sarabandă (orchestrată de Maurice Ravel); Enescu Sonata a III-a pentru pian şi vioară (aranjament orchestral de Valentin Doni); Ravel Tzigane; Chabrier Bourrée Fantasque (orchestrată de Thibaud Perrine); Bizet Simfonia în Do

 8-11 iunie: Orchestra Barocă din Freiburg şi Zürcher Sing-Akademie, René Jacobs (dirijor),

Anne Katharina Schreiber (concertmaestru), Florian Helgath (dirijorul corului). În program: Beethoven Missa Solemnis în re major op. 123. Solişti: Polina Pastirchack (soprană), Sophie Harmsen (alto), Nikolaus Pfannkuch (tenor), Johannes Weisser (basso)

 12-15 iunie: Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Viena ORF, Horia Andreescu (dirijor), Elisabeth Leonskaja (pian). În program: Richard Dünser The Waste Land; Beethoven Concertul nr. 5 pentru pian şi orchestră în mi bemol major op. 73; Enescu Suita nr. 3 pentru orchestră în re major op. 27, Săteasca; Ravel Bolero

 16-19 iunie: Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, Vladimir Jurowski (dirijor), Corul Radiodifuziunii din Berlin, Benjamin Goodson (dirijorul corului), Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, Răzvan Rădos (dirijorul corului), Carmen Lidia Vidu (regizor multimedia). În program: Richard Strauss Die Frau ohne Schatten (Femeia fără umbră). Distribuţie: Torsten Kerl Împăratul (tenor); Anne Schwanewilms Împărăteasa (soprană); Ildikó Komlósi Doica (mezzosoprană); Yasushi Hirano Mesagerul lui Keikobad (bariton); Andrey Nemzer Paznicul pragului templului; Artjom Vasnetsov, Christoph Oldenburg, Philipp A. Mehr Trei paznici ai nopţii (başi înalţi); Michael Pflumm Apariţia unui tânăr (tenor); Nadezhda Gulitskaya Vocea unui şoim (soprană); Karolina Gumos O voce din cer (alto); Thomas Mayer Barak, boiangiu (bas-bariton); Ricarda Merbeth Soţia boiangiului (soprană); Christoph Späth Cocoşatul, fratele lui Barak (tenor); Tom-Erik Lie Omul cu un singur ochi, fratele lui Barak (bariton); Jens Larsen Omul cu un singur braţ, fratele lui Barak (bas); Nadezhda Gulitskaya, Sophie Klußmann, Verena Usemann, Jennifer Gleinig, Alice Lackner, Vizma Zvaigzne Servitori, Voci de copii

 20-23 iunie: Orchestra Naţională Simfonică a Radiodifuziunii Poloneze, Cristian Mandeal (dirijor), Nona Ciobanu şi Peter Košir (regizori multimedia). În program: Prokofiev Concertul nr. 3 pentru pian şi orchestră în do major op. 26, Daniel Ciobanu (pian, laureat al Concursului Internaţional Arthur Rubinstein în 2017); Bartók Castelul Prinţului Barbă-Albastră, Allison Cook (mezzosoprană) şi Derek Welton (bariton)

 24-27 iunie: Orchestra Regală Concertgebouw Amsterdam, Cristian Măcelaru (dirijor). În program: Strauss Poemul simfonic Don Quijote, Ken Hakii (violă) şi Truls Mørk (violoncel); Beethoven Simfonia a III-a în mi bemol major op. 55, Eroica

 28 iunie-1 iulie: Program special cu Sir Bryn Terfel, Gareth Jones (dirijor), Orchestra Filarmonicii din Monte Carlo. În program: Wagner Preludiul Actului al III-lea din opera Lohengrin; Wagner „Was duftet doch der Flieder” din Maeştrii cântăreţi din Nürnberg; Wagner „Cavalcada walkiriilor” din Walkiria; Wagner „Vraja focului” şi „Despărţirea lui Wotan” din Walkiria; Ceaikovski Poloneză din Evgheni Oneghin; Arrigo Boito „Son lo spirito che nega” din Mefistofele; Weill „Moritat von Macke Messer” din The Threepenny Opera; Rodgers & Hammerstein Uvertură din musicalul South Pacific; Rodgers & Hammerstein „Some enchanted evening” din South Pacific; Lerner & Loewe „How to handle a woman” din Camelot; Bock „If I were a rich man” din Scripcarul pe acoperiş.

Sursa: News.ro