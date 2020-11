Spectacolul „Noi4” se joacă astăzi și se transmite live pe internet

O întâmplare în care se abordează teme superficiale, dar și o sumedenie de teme fundamentale. Sub umbrela acestor teme, cuprinsul este surprinzător de eclectic și deopotrivă tragi-comic. Una peste alta, când tragi linie la final, ai o comedie de toată isprava.

Un spectacol scris de Lia Bugnar nu poate fi decât un prilej bun de a te conecta online astăzi, începând cu ora 19:00, pentru a-i urmări live pe cei patru protagoniști și pentru a retrăi, chiar și virtual, emoția de a merge la teatru. Spectacolul se bucură de o distribuție de excepție, un motiv în plus pentru a te alătura iubitorilor de teatru pe pagina de Facebook Qreator by IQOS și a-i revedea pe Marius Manole, Maria Obretin, Oana Tudor și Lia Bugnar.

Piesa se remarcă prin temele abordate, prin jocul actorilor, care trec cu repeziciune de la o stare la alta, prin observații și reacții care îl fac pe spectator să nu mai distingă foarte ușor granița fină dintre convenție și realitate. Altfel spus, publicul se va întreba, pe alocuri, dacă actorii „și-au ieșit din rol” și se distrează pe seama propriului personaj sau dacă este totul parte din spectacol.

Marius Manole și Lia Bugnar revin online pe pagina de Facebook Qreator by IQOS la câteva luni de la spectacolul Aici nu se simte, jucat și transmis live, în luna mai. Spectacolul a făcut parte din seria evenimentelor online – Qreator Home Together Edition organizată de Qreator by IQOS începând cu luna martie. Prin acestea, hubul cultural își propune să realizeze o punte de legătură între artiștii români și publicul dornic de evenimente culturale.