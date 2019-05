Tot ce trebuie să știi despre Forza ZU 2019: program, acces, hartă, reguli și nu numai!

Cel mai mare concert din România va avea loc sâmbătă, 25 mai, în Galați pe Stadionul Dunărea. Invitația la Forza ZU 2019 merge către tine și toți prietenii tăi. Ca să aveți o experiență cât mai plăcută, te invităm să citești cu atenție informațiile de mai jos! Aici vei găsi tot ce trebuie să știi despre programul evenimentului, reguli de acces, restricții de trafic și multe altele.

01. Forza ZU se întâmplă sâmbătă, 25 mai 2019, pe Stadionul Dunărea din Galați.

02. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile pe stadion. Accesul este permis publicului începând cu ora 14:00.

03. Accesul în stadion se va face prin intrarile de pe platoul Sălii Sporturilor și prin intrarea dinspre strada Brăilei.

04. Verifică Harta Forza ZU 2019 ca să te poți orienta mai ușor la fața locului. Identifică localizarea ambulanțelor și a punctelor de prim ajutor, în caz că vei avea nevoie.

05. Pe hartă poți să vezi unde se află punctul de vânzare a tricourilor oficiale Forza ZU 2019. Așa, ca să intri 100% în atmosfera evenimentului. Acestea sunt disponibile la vânzare și

06. Permitem accesul oamenilor de orice vârstă. Copiii cu vârste mai mici de 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult.

07. ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI: Acesta se face prin spatele scenei, cu intrare dinspre Strada Brăilei (punctul de acces este semnalizat). Li se permite accesul persoanelor cu dizabilități doar alături de un însoțitor. Personalul de pază și voluntarii vor fi acolo pentru a vă ghida.

08. ESTE PERMIS accesul cu aparate foto și camere de filmat. De asemenea, ai voie să vii cu mâncare atât timp cât nu este pusă într-un recipient dur. Deci poți să iei un sandviș cu tine dacă vrei sau poți să dai o fugă la COOLinar Fest, pe platoul Sălii Sporturilor, unde vei găsi o mulțime de preparate delicioase.

09. NU ESTE PERMIS accesul cu animale de companie, bagaje voluminoase, ambalaje dure (sticle, termosuri, cutii de metal, cutii de plastic, parfumuri etc.) și umbrele (poți folosi o pelerină de ploaie). Recomandăm sa nu vii cu materiale sau obiecte ce pot fi folosite drept obiecte de aruncat (de ex.: brichete, brelocuri cu multe chei etc.)

10. Paza la fața locului este asigurată și te rugăm să te adresezi personalului pe durata evenimentului dacă apar situații care necesită intervenția lor.

11. Show-ul începe la ora 16:00 cu un ZUper Warm-up de care se vor ocupa MC Adi Mihăilă „The Hitman” și DJ Lucian Bărbulescu.

12. Forza ZU, cel mai mare concert din România, începe la 17:00. Pe scenă vor urca: Andra, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Antonia, 5GANG, Mario Fresh, Delia, Nick, Lidia Buble, Smiley, Elena Gheorghe, 3 Sud Est, Spike, Noaptea Tarziu, Connect-R, Elianne, Lora, Mark Stam, Karmen, Lino Golden, Mira, Ioana Ignat, Holograf, Edward Sanda, Sore, Guess Who, Vescan, Jo, Dorian, The Motans, Minelli, Cabron, Alina Eremia, Pepe, Adda, Feli.

13. Dacă nu ai cum să să iei parte la Forza ZU în Galați, atunci poți urmări show-ul în direct la Radio ZU, pe radiozu.ro/forzazu, pe pagina de Facebook Radio ZU, pe contul de YouTube Radio ZU și pe ZU TV.

14. Poți să folosești hashtag-urile #FORZAZU, #FORZAZU2019 și #RADIOZU. Pe Instagram ne găsești cu @radiozuoficial.

15. Este foarte important să știi următoarele informații despre ce restricții de trafic vor exista pe perioada evenimentului:

- Pentru buna desfășurare a evenimentului, Comisia pentru Siguranța Circulației Rutiere a Municipiului Galați informează participanții la trafic că, pe data de 23.05.2019, începând cu ora 06.00, vor fi demarate procedurile pentru închiderea circulației rutiere pe străzile Săvinești și Stadionului, traficul rutier urmând a fi deviat către strada Brăilei, respectiv bulevardul Marii Uniri și strada Cloșca.

- Restricțiile vor intra practic în vigoare în seara zilei de 23.05.2019, respectiv la ora 22.00. Participanților la eveniment, care vor veni din alte localități, Primăria municipiului Galați le va pune la dispoziție parcarea plajei ”Dunărea”, aceștia urmând să fie îndrumați către acest loc. Autovehiculele cu masa maxim autorizată mai mare de 3,5t vor fi redirecționate către punctul Trecere Bac pe traseul Drumul de Centură – Combinatului – Prelungirea Brăilei – Cloșca – Trecere Bac. Restricțiile de trafic vor fi valabile până la data de 26.05.2019, ora 06:00.

- Mijloacele de transport în comun care urmează trasee pe străzile ce vor fi închise circulației au următoarele rute:

Traseul 10: TUR – Dimitrie Cantemir – Strada Galați – Strada Dunărea – Strada Incubatorului – Strada Oțelarilor (pe la capăt troleibuz) – Strada Brăilei (pe la Spitalul Județean) – Strada Domnească – Strada Navelor – Strada Portului – Strada Gării nr. 8 – Strada Al. Moruzzi – Damen. RETUR – Damen – Strada Al. Moruzzi – Strada Gării nr. 8 – Strada Portului – Strada Navelor – Strada Brăilei (pe la Spitalul Județean) – Strada Oțelarilor (pe la capăt troleibuz) – Strada Galați – Dimitrie Cantemir.

În această perioadă traseul 10 nu va mai deservi stații pe tur și retur: Strada Oțelarilor, Bloc D19, Sala Sporturilor, Bloc O.

Traseul 27: TUR – Dimitrie Cantemir – Strada Galați – Strada Oțelarilor (pe la capăt troleibuz) – Strada Brăilei (pe la Spitalul Județean) – Strada Domnească – Strada Prundului – Strada Traian – Bariera Traian. RETUR – Bariera Traian – Strada Prundului – Strada Domnească – Strada Brăilei (pe la Spitalul Județean) – Strada Oțelarilor (pe la capăt troleibuz) – Strada Galați – Dimitrie Cantemir.

În această perioadă traseul 27 nu va mai deservi stațiile pe tur și retur: Cinema Dacia, Strada Oțelarilor, Bloc D19, Sala Sporturilor, Bloc O.

Traseele de tramvai 7 și 39 vor circula normal conform graficelor Transurb.