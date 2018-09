Vestea momentului pentru părinți și copii! Încep înscrierile la „Clubul de excelenţă” al Fundaţiei Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României

Copiii care îşi doresc performanţă au ocazia să facă asta la "Clubul de excelenţă" al Fundaţiei Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României.

Acolo sunt pregătiţi de cei mai buni profesori şi vor avea parte de o călătorie fascinantă în lumea matematicii, informaticii, limbii engleze, muzicii, artelor sau a teatrului.

Cursanţii beneficiază şi de programe de dezvoltare personala, emoţională şi vocaţională, menite să îi ajute la o dezvoltare armonioasă şi completă a talentului, aptitudinilor şi personalităţii lor.

Până în prezent, peste 5000 de copii au beneficiat de programul de cursuri gratuite. Noul an educațional vine cu o serie de cursuri interesante și utile in dezvoltarea copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani. Veronica și Sara sunt doua prietene bune, pasionate de teatru, care s au înscris pentru al doilea an consecutiv la cursurile organizate de Fundația Dan Voiculescu.

Copiii și tinerii cu vârste între 5 și 18 ani mai au timp până pe 20 septembrie sa se înscrie, completând un formular on line disponibil pe site-ul Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României urmând să participe apoi la o sesiune de evaluare. Cei admiși vor începe cursurile pe 1 octombrie".