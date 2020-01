Ziua Culturii Naţionale, în străinătate - Concerte, recitaluri, expoziţii şi proiecţii de film

Comunitatea de artişti români din Marea Britanie, care au făcut parte din programul ICR "Twelve Months, Twelve Creators": pictorul Mircea Teleagă, proiectanta Gabriela Popa, custodele şi poeta Simona Nastac, actriţa Olivia Negrean, muzicianul Bogdan Văcărescu, arhitectul Doina Petrescu, fotograful Paul Arion, violonista Maria Gîlicel, arhitectele Anca Mihalache şi Anastasia Stan, traducătorul Gabi Reigh, pianista Anda Anastasescu şi producătorul de filme Laurenţiu Calciu, va fi sărbătorită de Institutul Cultural Român de la Londra. Publicul invitat va descoperi poveştile acestora, în discuţia moderată de Tessa Dunlop, prezentatoare TV şi radio. De asemenea, publicul se va bucura, tot cu această ocazie, de expoziţia "The Need for Belonging?" a artistei Anca Ştefănescu.

Recital, prezentări de carte, expoziţie de grafică de carte şi muzică la Chişinău

Trei evenimente se vor organiza în parteneriat cu instituţii de cultură pe 15 ianuarie la Chişinău: tradiţionalul recital muzical-poetic şi prezentări de carte, la bustul lui Mihai Eminescu, din Aleea Clasicilor Literaturii Române, ora 10.00, expoziţia de grafică de carte cu titlul „În nemărginirea vremii şi a lumii...”, la Muzeul Naţional al Literaturii Române Mihail Kogălniceanu, ora 15.00, şi spectacolul de poezie şi muzică „Al meu nume o să-l poarte...”, în incinta Teatrului Naţional "Mihai Eminescu", ora 18.30.

Ansamblul Violoncellissimo, în concert la Istanbul

Spectacolul susţinut, în premieră, la 14 ianuarie, de Ansamblul Violoncellissimo, este condus de violoncelistul Marin Cazacu, iar componenţa formaţiei camerale este următoarea: Ştefan Cazacu, Mircea Marian, Radu Sinaci, Ella Bokor, Horaţiu Luduşan, Alexandru Totan, Izabela Ghergu, Cornelius Zirbo, Jan Sekaci, Sofia Blându, Eleonora Bordânc, Victor Sandu, Iulian Ochescu şi Iulia Bitta.