Actriţa Kristin Scott Thomas, recompensată pentru contribuţia la cinematografia britanică

Ea va primi premiul „Richard Harris” pe 1 decembrie, la Londra.

Thomas, cunoscută pentru roluri din filme ca „Four Weddings and a Funeral”, „Only God Forgives”, „Gosford Park” şi „Darkest Hour”, se va alătura astfel unora precum Daniel Day-Lewis, Emma Thompson şi Chiwetel Ejiiofor, recompensaţi cu această distincţie în trecut.

Kristin Scott Thomas s-a născut pe 24 mai 1960, în Marea Britanie. Este una dintre cele mai apreciate actriţe care joacă atât în limba engleză, cât şi în franceză. Este cunoscută pentru rolurile din „Pacientul englez/ The English Patient”, de Anthony Minghella, şi din „Te iubesc de mult/ Il y a longtemps que je t'aime”, regizat de Philippe Claudel. A primit o nominalizare la premiile Oscar, în 1997, pentru rolul din „Pacientul englez”, dar şi la Globurile de Aur.

De cinci ori nominalizată la BAFTA, a câştigat un premiu pentru partitura din „Patru nunţi şi o înmormântare/ Four Weddings and a Funeral” (1994). În plus, actriţa a fost de trei ori selectată la premiile César. În 2008, ea a primit din partea Academiei Europene de Film trofeul pentru cea mai bună actriţă europeană, pentru rolul din „Il y a longtemps que je t'aime”, care i-a adus şi o nominalizare la Globurile de Aur. Pentru rolul din „O chema Sarah/ Elle s'appelait Sarah” (2010) a fost recompensată cu premiul Lumière.