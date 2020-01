Actriţa Tilda Swinton va primi trofeul onorific al British Film Institute

Swinton, în vârstă de 59 de ani, a debutat în film cu rolul din „Caravaggio” (1987) al lui Derek Jarman, prima dintre cele şapte colaborări ale lor. Este recunoscută şi apreciată pentru naturaleţea cu care a interpretat roluri dintre cele mai diverse.

A colaborat cu regizori precum Luca Guadagnino („The Protagonists”, „I Am Love”, „A Bigger Splash”, „Suspiria”), Wes Anderson („Moonrise Kingdom”, „The Grand Budapest Hotel”, „Isle of Dogs”), Jim Jarmusch („Broken Flowers”, „The Limits of Control”, „Only Lovers Left Alive”, „The Dead Don’t Die”), Joanna Hogg („Caprice”, „The Souvenir”), Joel şi Ethan Coen („Burn After Reading”, „Hail, Caesar!”), Bong Joon-ho („Snowpiercer”, „Okja”) şi Lynne Ramsay („We Need to Talk About Kevin”).

Tilda Swinton a jucat şi în „Doctor Strange” şi „Avengers: Endgame”, iar cel mai recent, în „The Personal History of David Copperfield” al lui Armando Iannucci.

Ea a transmis că este onorată să fie recompensată cu această distincţie şi că împarte premiul BFI cu „iubiţii mei cineaşti colegi de joacă”.