Albă ca zăpadă, așa cum puțini au văzut-o. Cum arată varianta rusească a filmului Albă ca zăpadă și cei șapte pitici

Lansat în 1937, Albă ca zăpadă și cei șapte pitici (Snow White and the Seven Dwarfs) a demonstrat că desenele animate pot genera un profit uriaș la box-office.

Lansat în 1937, filmul a devenit un succes imediat și a ajutat studioul Disney să se poată dezvoltă și produce numeroase alte filme animate îndrăgite de oameni din întreaga lume.

Albă ca zăpadă și cei șapte pitici a primit recenzii pozitive și a primit un premiu Oscar special, cu o statuetă normală, urmată de alte 7 mai mici.

Albă ca zăpadă și cei șapte pitici a fost un succes, atât în rândul fanilor, cât și în rândul criticilor