BAFTA 2020 - Academia britanică, criticată pentru lipsa diversităţii în rândul nominalizaţilor, cere industriei să se schimbe

Niciun actor de culoare nu a fost selectat în categoriile pentru interpretare, iar în ceea ce priveşte regia, aici au fost aleşi doar bărbaţi.

În urma votului celor 6.700 de membri ai BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) au fost omise nume precum Cynthia Erivo („Harriet”), Jennifer Lopez („Hustlers”), Eddie Murphy („Dolemite is My Name”) şi Awkwafina („The Farewell”), deşi ea este nominalizată la BAFTA Rising Star. Au lipsit şi Lupita Nyong'o („Us”) şi Antonio Banderas („Dolor y gloria”), incluşi în selecţiile unor importante premii.

Numeroase mesaje publicate pe Twitter au inclus hashtag-ul #BAFTAsSoWhite, iar dubla nominalizare a actriţei Margot Robbie la categoria „rol secundar” şi prezenţa lui Scarlett Johansson în două categorii, „rol secundar” şi „rol principal”, au stârnit nemulţumiri.

BAFTA a recunoscut problema şi a admis că este frustrant. „Ne-ar fi plăcut să vedem mai multă diversitate în nominalizări. Continuă să fie o problemă extinsă a industriei”, a declarat Emma Baehr, director al BAFTA, pentru The Hollywood Reporter. „Cred că trebuie făcute mai multe filme. Cu siguranţă, ne dorim să vedem mai multă diversitate, dar nu vreau nici să umbresc bucuria celor care sărbătoresc azi”.