Ce face Dwayne Johnson cu averea lui. Pe ce dă banii cel mai bine platit actor de la Hollywood

Dincolo de producțiile de succes în care apare, starul are și o mulțime de contracte de imagine. De asemenea, el deține propria companie de producție, din ”mâinile” căreia au ieșit ”Rampage”, ”Baywatch”, ”Skyscraper” și ”Jumanji: Welcome to the Jungle”.

Ce avere și afaceri are Dwayne ”The Rock” Johnson

Celebrul Dwayne are o avere de 320 milioane de dolari. În ultimul an, în ciuda pandemiei de coronavirus, conturile sale s-au rotunjit cu aproximativ 88 de milioane, potrivit celor de la Forbes.

Cu un garaj tihsit de mașini personalizate și activ în acțiunile caritabile, actorul știe cum să-și cheltuie banii. Dincolo de micile plăceri ale vieții și unele extravaganțe, actorul încearcă să investească părți generoase din banii câștigați.