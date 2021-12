Ce mai face și cum arată acum Haviland Morris, actrița din rolul lui Karen Pruitt în Singur Acasă 3

Filmul Singur Acasă 3 face parte din franciza Singur Acasă. Filmul a fost lansat în 1997 și, din nefericire, nu a înregistrat un success atât de mare precum Singur Acasă 1, lansat în 1990.

Principalul motivul pentru care cel de-al treilea film al seriei nu a fost la fel de bine primit de public e din cauza faptului că în acesta nu mai apare familia McCallister și că micuțul Macaulay Culkin a fost exclus din distribuția filmului.

Cum arată acum Haviland Morris, actrița din Singur Acasă 3

Locul lui a fost ocupat de Alex Linz, un puști carismatic în vârstă de 8 ani. Micuțul Alex a jucat rolul lui Alex Pruitt în noul film cu tematică de Crăciun, iar Haviland Morris a jucat rolul mamei sale, Karen Pruitt.

Haviland Morris, în prezent în vârstă de 62 ani, a fost actriță de televiziune, dar și actriță pe Broadway. Morris s-a născut în New Jersey, dar a petrecut mare parte din copilăria ei în Hong Kong. Ea a studiat la Colegiul Purchase și a absolvit în 1982.

Haviland a devenit faimoasă pentru rolul ei din filmul Sixteen Candles. De asemenea, frumoasa actriță a apărut și în filmul Who's That Girl (1987), alături de Madonna și în 1990 a jucat în Gremlins 2: The New Batch.

În 1997 a interpretat rolul lui Karen Pruitt în Singur Acasă 3. Din 2001 până în 2003, Morris a jucat rolul lui Dr. Claire Baxter în One Life to Live. De asemenea, frumoasa actriță a jucat și în serialul Totul despre sex. În 2007, Haviland a jucat în Cherry Crush, iar în 2008 a jucat în serialul One Tree Hill.

Haviland Morris s-a căsătorit cu Robert Score și împreună au o fiică pe nume Faith, în vârstă de 30 ani, și un fiu pe nume Henry, în vârstă de 21 ani. După ce a renunțat la cariera de actriță, Haviland s-a focusat să devină agent imobiliar, cu toate acestea pasiunea ei pentru cinematografie rămâne vie.

Filmul Singur Acasă 3, lansat în 1997

Filmul regizat de John Hughes este cel de-al treilea film al seriei Singur Acasă, dar Macaulay Culkin și familia lui au fost înlocuiți de alți actori. În rolul puștiului isteț și carismatic a apărut Alex Linz.

În 2002, a fost lansat și Home Alone 4: Taking Back House, dar cele două nu au înregistrat succesul imens pe care l-au avut primele două filme ale francizei.

Și în Singur Acasă 3, așa cum se întâmplă și în Singur Acasă 1, puștiul reușește să fie mai isteț decât hoții și pune la cale tot felul pe farse prin care reușește să îi oprească înainte ca ei să obțină locuința.

Odată ce vede că a rămas singur de sărbători, Alex încearcă să păzească cât poate de bine casa, așteptându-i cuminte pe părinții lui.