Dwayne Johnson și-a șocat fanii! Actorul a ajuns de două ori pe străzi, din cauza lipsei de bani!

Este unul dintre cei mai cunoscuţi actori de la Hollywood! Dar Dwayne "The Rock" Johnson a trecut prin momente teribile până a ajuns în acest punct!

S-a luptat cu trei episoade de depresie crâncenă şi a ajuns de două ori în stradă din cauza lipsei de bani.

Revista "People" l-a decretat pe Dwayne Johnson unul dintre cei mai sexy bărbaţi ai lumii. Are 80 de milioane de fani pe Instagram, iar acum doi ani a fost cel mai bine plătit actor de la Hollywood. Numai în 2016 a încasat 65 de milioane de dolari. Dar viaţa nu a fost mereu roz pentru musculosul actor supranumit THE ROCK. Când avea 15 ani, mama lui a încercat să se sinucidă sub ochii lui.

La 14 ani, tânărul Dwayne Johnson a aflat pentru prima dată ce înseamnă să falimentul după ce tatăl lui a pierdut toţi banii familiei în urma unor investiţii nefericite. Iar la 23 de ani a ajuns pe străzi, după ce a fost dat afară din echipa de fotbal american în care juca. Şi asta pentru că, din cauza depresiei, performanţele sale erau din ce în ce mai slabe.

După zeci de roluri minore, "Mumia revine" a fost punctul din care cariera lui a prins aripi. S-a dovedit un actor foarte versatil, dar munca în exces, l-a adus, din nou, pe buza prăpastiei. A suferit un nou episod de depresie cu care a luptat, însă, cum a ştiut mai bine. Cu pumnii.

Astăzi, Dwayne "The Rock" Johnson este logodit cu Lauren Hashian şi are o fetiţă de 2 ani care este vedetă pe pagina lui de Instagram. Iar problemele par să fie de domeniul trecutului.