Primele imagini din noul film Avatar. Cum arată personajele și acțiunea celebrei pelicule

De curând, a fost lansat primul trailer al filmului Avatar 2, iar fanii au fost în delir să vadă cum ar continua povestea populației aborigene Na'vi. Aceștia par să se confrunte din nou cu forța umană.

Primele imagini din filmul Avatar 2. Cum arată și cât de multă acțiune va conține

Avatar 2 pare să fie plin de momente tensionate, de lupte întâlnite și în prima ecranizare, de controverse și de efecte speciale de cea mai nouă tehnologie.

Citește și: Sam Worthington, surprins într-o ipostază domestică de superba lui soție. Cum arată starul din Avatar acum

Din trailerul filmului ce s-a lansat zilele acestea, personajele principale vor deveni părinți și vor putea să se întoarcă înapoi la casa lor, în Pandora. Filmul realizat de James Cameron urmează să se lanseze în decembrie 2022.

Regizorul James Cameron a lansat un trailer al continuării filmului "Avatar", "The Way of Water", în formă extinsă. "Avatar: The Way of Water" este continuarea filmului SF de succes al lui Cameron din 2009, care rămâne producţia cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Citește și: Distribuția pentru "Avatar 2", confirmată. Cine sunt actorii care îi vor juca pe copiii lui Jake Sully și Neytiri

În distribuţie sunt: Sam Worthington, Zoe Saldaña şi Sigourney Weaver, Kate Winslet şi Vin Diesel şi are loc cu mai mult de un deceniu mai târziu decât acţiunea din "Avatar". Potrivit sinopsisului, acesta "spune povestea familiei Sully (Jake, Neytiri şi copiii lor), necazurile, eforturile pe care le fac pentru a se menţine în siguranţă, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viaţă şi tragediile pe care le suportă".

În septembrie, Weaver a spus că filmul "se bazează foarte mult pe familia lui Jim şi pe bucuria lui în familie şi pe cât de vulnerabil eşti când ai copii".

Cameron a dezvoltat şi filmat timp de mai mulţi ani continuările "Avatar", cu "The Way of Water" începând din 2017, simultan cu un al treilea film din serie, care urmează să fie lansat în 2024. Cameron lucrează şi la un al patrulea şi al cincilea film, care ar urma să fie lansate în 2026, respectiv 2028. O mare parte din efortul lui Cameron s-a îndreptat spre dezvoltarea tehnologiei de realizare a filmelor care să permită captarea performanţei sub apă. Primul trailer al filmului a fost lansat în mai.

"Avatar: The Way of Water" va fi lansat pe 16 decembrie, în Marea Britanie şi Statele Unite, potrivit news.ro.

Tensiuni majore și provocări neașteptate pentru protagoniști. Vezi noile episoade în AntenaPLAY ❣