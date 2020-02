Radu Jude, despre „Tipografic Majuscul”: E un fel de hologramă a personajului descris în dosarul de Securitate. Încerc să forţez graniţele a ceea ce se numeşte film

„Mi-am dat seama că poţi povesti ceva din epoca aia apelând nu la imaginile sau istoria mare, cât la ceea ce e aruncat la gunoi, ca să zicem. Am ales mai multe materiale de genul ăsta, care mi s-au părut mai interesante, ca spectator. Nu am vrut să fac un montaj eisensteinian sută la sută”.

Actorilor le-a cerut să nu interpreteze textul, să nu îl psihologizeze. „Filmul e gândit să fie un material oferit spre reflecţie şi, atunci, era nevoie de un efect de distanţare. Este, mai degrabă, un fel de încarnare, un fel de hologramă a personajului aşa cum apare în acel dosar, în care textele sunt total lipsite de calităţi dramaturgice”.

„Există o dorinţă foarte mare a cineaştilor, justificată, căreia eu simt nevoia să îi rezist şi anume ce a de a construi lumile trecute cât se poate de credibil. Există un risc în situaţiile de genul ăsta”, a mai spus Jude. El a argumentat: „Creezi un fel de false amintiri, imagini despre trecut. E un risc de care să fii conştient. Nu aş putea face un film legat istorie în care să încerc să prezint lucrurile, să construiesc scenografie, personaje, costume... Din acest motiv, în primul rând”.

În scenariul pentru „Tipografic Majuscul”, Radu Jude şi Gianina Cărbunariu au păstrat 90% din textul dosarului „Elevul”. „De aici, modalitatea de punere în scenă”, a adăugat regizorul.

Rolul Mugur Călinescu este interpretat de Şerban Lazarovici. Actorul are 18 ani, cu doi ani mai mult decât avea elevul care scria cu creta, pe ziduri, mesaje „necorespunzătoare” vremii. Lazarovici este şi el originar din Botoşani, iar odată cu acest film şi cu această partitură, a încercat să se pună în pielea liceanului. Mugur Călinescu a murit, în 1985, la vârsta de 19 ani, după ce a fost diagnosticat cu leucemie. Cauza decesului stă încă sub semnul întrebării, având în vedere că, după fiecare dintre numeroasele vizite la Securitate, mama lui spunea că arăta din ce în ce mai rău.

Şerban Lazarovici (Foto: Silviu Gheţie)

„Mugur este un nume foarte des auzit în Botoşani. Simt o oarecare presiune. Mă gândesc cum va primi publicul de acolo filmul. Nu am făcut ceva special pentru a construi personajul. De câteva ori, am ieşit seara şi am încercat să recreez traseul lui, cu toate că zidurile pe care a scris el nu mai erau acolo... Nu m-am gândit niciodată dacă aş fi fost în locul lui Mugur cum ar fi fost”.

Lungmetrajul va rula de vineri în cinematografele româneşti. El va avea premiera internaţională la Berlinală, pe 22 februarie, unde este selectat în secţiunea competiţională Forum. În aceeaşi secţiune, Radu Jude este prezent şi cu „Ieşirea trenurilor din gară”, realizat în colaborare cu istoricul Adrian Cioflâncă.

„Tipografic Majuscul” este o producţie microFILM în coproducţie cu Televiziunea Română şi Hi Film Productions. Director de imagine este Marius Panduru, montajul este realizat de Cătălin Cristuţiu, Irina Moscu s-a ocupat de scenografie şi Dorin Negrău, de costume. Producător este Ada Solomon.

