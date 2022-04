Seriale coreene disponibile în AntenaPLAY, perfecte pentru un weekend acasă. Care sunt producțiile care merită văzute

Serialele coreene disponibile în AntenaPLAY îți vor umple timpul liber cu bună-dispoziție, aducând în fața ta povești pline de emoție. Dacă ești un fan declarat al serialelor coreene, atunci trebuie să afli despre acte producții de succes care te vor ține lipit de televizor.

În AntenaPLAY vei găsi cele mai bune seriale coreene care te vor ține în suspans, vei descoperi intrigi neașteptate și povești de dragoste pentru care aștepți un final fericit. The Secret Life Of My Secretary este unul dintre aceste seriale coreene disponibile pe AntenaPLAY ce îți va tăia răsuflarea.

În platforma AntenaPLAY abonații pot urmări toate producțiile și emisiunile trustului, iar cele mai populare show-uri sunt Mireasa, Insula Iubirii, Chefi fără limite, Asia Express, Te cunosc de undeva! și Adela.

De asemenea, abonații platformei AntenaPLAY au oportunitatea să urmărească și show-uri cu conținut extra, precum Dancing On Ice: Antrenamente, Adela | Tot ce nu se vede, iMai Mult Umor, Chefi fără limite | În spatele camerelor și Asia Mai Târziu.

Pentru că primăvara este sezonul reînnoirii și al noului, în primăvara anului 2022, abonații AntenaPLAY se vor putea bucura și de producții coreene de succes.

Seriale coreene pe AntenaPLAY

The Secret Life of My Secretary (2019)

Din serialul The Secret Life of My Secretary aflăm povestea unui manager de departament care se îndrăgostește de secretara lui. Acest bărbat a trecut printr-o experiență traumatizantă și acum nu mai are abilitatea să recunoască fețele celor din jur. Astfel, el nu mai știe cine îi e prieten sau dușman.

El se aliază cu secretara lui pentru a desluși misterul atacului asupra sa, în timp ce cei doi se îndrăgostesc pe neașteptate. Serialul se vede pe AntenaPLAY, iar fanii filmelor coreene se vor putea bucura de două episoade noi în fiecare luni!

Descoperă și cine sunt actorii principali din serialul coreean The Secret Life of My Secretary. Află cum este viața lor dincolo de camerele de filmat. În fiecare luni, abonații se vor putea bucura de două noi episode din serialul The Secret Life of My Secretary.

The Fiery Priest (2019)

Acestă dramă despre un preot catolic te va ține lipit de ecranul televizorului. Preotul are probleme de comportament și un detectiv de poliție de la Stația de Poliție Gudam îl ajută. Cei doi colaborează pentru rezolvarea unei crime a unui preot mai în vârstă.

Serialul se potrivește perfect gusturilor celor care iubesc acțiunea împletită cu dramă și presărată cu situații comice. În AntenaPLAY este disponibil serialul The Fiery Priest, cu Kim Nam-gil, Kim Seong-gyoon și Lee Hanee în rolurile principale.

