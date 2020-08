Sony pregăteşte un sequel al serialului "Who’s the Boss?" cu Tony Danza şi Alyssa Milano

Tony Danza şi Alyssa Milano vor reveni pe ecran în rolurile Tony şi Samantha Micelli. Familii din lumea întreagă le-au urmărit relaţia tată/ fiică de-a lungul a 196 de episoade, la ABC, între anii 1984 şi 1992.

Serialul a avut o audienţă medie de 33 de milioane de telespectatori pe episod în timpul celui de-al optulea sezon difuzat de ABC.

"Who’s the Boss?" a fost nominalizat la 10 categorii ale premiilor Emmy şi cinci Golden Globes.

Noua producţie are loc la 30 de ani după evenimentele din serialul original, care îl are în centru pe fostul jucător de baseball Tony Micelli care s-a retras din Liga Mare şi care acum este menajeră şi are grijă de fiica sa Samantha Micelli.