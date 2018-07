Top 5 filme cu Rowan Atkinson

Rowan Atkinson, cunoscut mai degrabă sub numele de Mr. Bean, este considerat ca fiind unul dintre cei mai buni actori de comedie din toate timpurile. Iată un top 5 filme cu acesta.

1 The Amazing Adventures of Mr. Bean

Acesta este un film cu un punctaj de 9,0 pe IMDB ceea ce înseamnă că promite mult. Filmul este cu și despre Mr. Ben în diverse situații stânjetitoare, amuzante sau penibile.

2 Blackadder Back & Forth

Lordul Blacadder (Rowan Atkinson) vrea sa le joace o farsa prietenilor sai in ajunul anului nou si ii ordona servitorului sau sa construiasca o masina a timpului dupa planurile lui Da Vinci. Ideea sa era sa intre in masina timpului si sa iasa cu niste obiecte vechi, convingandu-i pe acestia ca a calatorit in timp si castigand pariul facut cu ei. Numai ca din greseala constructia servitorului sau chiar poate sa ii transporte in trecut, iar lordul Blackadder va profita de aceasta sansa.

3 Love Actually

Dragostea crează un haos pentru toți cei de mai sus.

Aceste evenimente se petrec în Londra în perioada Crăciunului și sunt spuse și filmate cu mult umor și romantism și cu acel dulce amar pe care-l trăiesc toți cei norocoși sau ghinioniști atunci când sunt sub vraja dragostei.

4 Johnny English Reborn

Rowan Atkinson se întoarce la rolul de agent secret. care nu cunoaște frica și nu are simțul pericolului în comedia thriller cu spioni Johnny English Reborn. În acest nou capitol, cel mai puțin credibil agent secret aflat în slujba Majestății Sale trebuie să oprească un grup internațional de asasini înainte ca aceștia să ucidă un lider mondial și să declanșeze, astfel, haosul global.

5 Mr. Bean's Holiday

Intr-o dupa amiaza ploioasa in Anglia, Mr. Bean este fericit ca a luat Premiul intai la o tombola organizata la biserica din localitate. A castigat o excursie in sudul Frantei si o camera video nou-nouta. Se va afla la Cannes, in timpul faimosului festival.

