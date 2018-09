Top 5 filme despre atentatul din 11 septembrie 2001

Top 5 filme în care se regăsește atntatul din 11 septembrie 2001. Cele mai bune filme despre atentatul asupra turnurilor gemene.

1. 11'09''01 - September 11

Din cauza abordării neașteptat de sincere și de oneste a evenimentelor de la 11 septembrie 2001, este foarte probabil ca acest film să nu se difuzeze niciodată în Statele Unite ale Americii. Producătorul francez Alain Brigand a ales 11 dintre cei mai buni regizori de film din 11 țări diferite și le-a acordat libertate totală de a-și exprima viziunea asupra evenimentelor de atunci.

Filmul, împărțit in 11 cadre, fiecare de 11 minute, 9 secunde și o sutime înfățișază drama sfâșietoare a națiunii americane, devenită în scurt timp tragedie a întregii planete. Fiecare regizor își lasă amprenta asupra propriilor 11 minute, 9 secunde și o sutime, înfățișând percepțiile personale ale evenimentului fără precedent. Devenim martori la povești zguduitoare cum este cea a grupului de copii refugiați care nu înțeleg ce se întâmplă, fiind convinși că Dumnezeu nu are cum să omoare oamenii, sau a cuplului francez care, neștiind ce haos se va declanșa, nu își dau seama că, în loc să se certe, ar fi trebuit să profite de ultimele momente petrecute împreună. Ne mai sunt relatate povești ale poporului bosniac, cunoscător vechi al terorii. Tot filmul este presărat cu capturi de coșmar ale haosului ce de-abia începea (oameni aruncându-se din turnuri, alții răniți și suferinzi, rude căutându-și cu disperare apropiații).

E nevoie de timp și de meditație pentru a înțelege acest film cu adevărat: nu este un atac la adresa Americii, ci, mai curând, o încercare de a înțelege ce s-a întâmplat la 11 septembrie 2001 și, mai ales, de ce. Prin acest film se confirmă, de asemenea, puterea incontestabilă a cinematografiei și nevoia de artiști.

2. World Trade Center

11 septembrie 2001 a fost o zi neobișnuit de călduroasă în New York. Will Jimeno, ofițer al Departamentului Autoritãții Portuare al Poliției (PAPD), intenționa sã-și ia o zi liberã pentru a se bucură de propriile hobby-uri, dar în ultimul moment a decis cã ar trebui sã meargã la muncã.

Sergentul John McLoughlin, un respectat veteran al Departamentului Autoritãții Portuare al Poliției, își fãcea turul prin oraș, o sarcinã zilnicã, de o orã și jumãtate. Ei și colegii lor parcurgeau drumul spre centrul Manhattanului, așa cum fãceau în oricare altã zi. Însã, această nu era o zi că oricare altă.

Prima echipã PAPD care a rãspuns aplului a mers direct din centrul Manhattanului cãtre World Trade Center. Cinci oameni, printre care McLoughlin și Jimeno, au intrat în cele douã clãdiri și au prinși sub dãrãmãturile acestora când s-au prãbusit.

În mod miraculos, McLoughlin și Jimeno au supraviețuit, dar au fost îngropati și prinși sub șase metri de dãrãmãturi de ziduri și metal contorsionat. Cu toate cã nu puteau vedea, ei se auzeau, iar în urmãtoarele douãsprezece ore McLoughlin și Jimeno s-au ținut în viatã unul pe celãlalt – vorbind despre familiile lor, despre viață lor profesionalã, despre speranțele, așteptãrile și dezamãgirile lor. Povestea acestor doi oameni este spusã în noul film regizat de Oliver Stone, World Trade Center.

Filmul urmãrește, de asemenea, povestea soțiilor celor doi (Donna McLoughlin în Goshen, New York, și Allison Jimeno în Clifton, New Jersey), a copiilor și a pãrintilor acestora care au suferit în iadul apãrut în jurul lor, fãrã niciun mesaj de la sau vreo informație despre cei dragi. Filmul relateazã și cum au avut loc cercetãrile nesigure ale unui om foarte hotărât, un fost pușcaș marin din Connecticut, Dave Karnes, care i-a gãsit pe cei doi ofițeri în acea noapte, iar apoi zeci de pompieri, polițiști și paramedici pe care i-a salvat în urmãtoarele douãsprezece ore critice.

3. Cloverfield

Cu o noapte înainte de plecarea lui în Japonia, Rob consideră petrecerea lui de rămas-bun un bun prilej să confeseze anumite sentimente. Din păcate, totul ia o întorsătură neașteptată în momentul când pământul începe să se cutremure. O liniște se așterne brusc, iar toată lumea vrea să afle detalii despre cutremur. Lumea urcă pe acoperiș să vadă ce pagube a provocat cutremurul. O minge de foc explodează la orizont. Urmează o cădere de curent. Confuzia și panică se instalează, în timp ce oameni de la petrecere ies pe stradă. O mulțime de țipete și un răget inuman se aud pe stradă, oameni panicați aleargă căutând adăpost, iar Rob și prietenii săi sunt nevoiți să meargă printr-un peisaj schimbat total. Nimic nu mai este la fel că acum câteva ore: peisajul și atmosfera s-au schimbat dintr-un calm relativ într-un oraș de nerecunoscut: cineva sau ceva monstruos a pus stăpânire pe oraș… Începe lupta pentru supraviețuire.

4. Day Night Day Night

O tânără de 19 ani pregătește un atentat sinucigaș cu bombă în Times Square, celebra piață new-yorkeză veșnic înțesată de turiști. Numele, naționalitatea, cetățenia, religia, motivațiile politice și personale ale fetei cu rucsac exploziv ne rămân necunoscute, de parcă regizoarea ar dori să sugereze că moartea, crima și sinuciderea vor rămâne întotdeauna un mister pentru supraviețuitori, cu atât mai mult când toate trei sunt concentrate într-o singură apăsare de buton.

5 Reign Over Me

În drama regizată de Mike Binder ("The Upside of Anger"), doi foști colegi de facultate - Charlie Fineman (Adam Sandler) și Alan Johnson (Don Cheadle) - se reîntâlnesc după câțiva ani buni și-și reinnoada prietenia. Charlie și-a pierdut de curând soția și copiii în urmă atentatului de la 11 septembrie din New York, în timp ce Alan este copleșit de familia lui și de responsabilitățile profesionale. Întâlnirea lor absolut întâmplătoare va fi marcantă pentru ei, cu atât mai mult cu cât amândoi sunt într-un moment al vieții în care au nevoie de un prieten adevărat.

Rolul lui Adam Sandler va fi cel al unui om care și-a pierdut familia în atentatele de la 11 septembrie și nu și-a mai revenit din suferință.

El se întâlnește cu fostul sau coleg de camera din facultate (Don Cheadle), care a devenit doctor și care decide să-și ajute vechiul prieten să depășească durerea pierderii celor dragi.

Sursă: cinemagia.ro