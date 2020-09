VIDEO | Replica celebră din ”Titanic” pe care Leonardo DiCaprio n-a vrut s-o spună

Regizorul James Cameron a povestit că Leonardo DiCaprio n-a fost de acord, la început, să spună celebra replică ”I'm the king of the world!” (Sunt regele lumii!). Inițial, replica nu fusese scrisă în scenariu, așa că DiCaprio nu era atât de convins că va fi suficient de credibil.

”Eram deja în criză de timp, a fost ceva scos pe loc. Eram presați că începuse să se însereze și pierdeam din lumină. I-am strigat prin stație să spună replica și să fie cât mai credibil posibil!”, a rememorat Cameron.

DiCaprio s-a conformat iar Jake, personajul din Titanic, a urlat din toți plămânii că este regele lumii.